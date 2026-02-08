Birleşik Krallık Kıbrıs’ta savunma kapasitesini artırdı; Ağrotur’a 6 adet F-35B gönderdi

Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı Kıbrıs’a 6 savaş uçağı daha gönderdi.

The Times gazetesinin haberine göre Cuma günü Marham’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan toplam 6 F-35B, Ağrotur’a konuşlandırıldı.

Gazete jetlerin, bölgenin ‘ısınması’ durumunda, hem üssü hem de egemen üs bölgelerini savunmakla görevlendirildiğini yazdı.

Birleşik Krallık hükümetinin bölgedeki gelişmelerden endişe duyduğunu kaydeden yayın organı, F-35B’lerin halihazırda adada konuşlandırılmış bulunan ve Irak ve Suriye üzerinde görevler yürüten Typhoon uçaklarına katılacağını da kaydetti.

The Aviationist’e göre Ağrotur üssü halihazırda 10 adet Typhoon FGR4 uçağına ev sahipliği yapıyor .

Birleşik Krallık’ın 2014'ten bu yana Shader Operasyonu kapsamında üste sürekli olarak savaş uçağı bulundurduğunu yazan The Aviationist, 2024'te İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sırasında, Ağrotur’dan kalkan Typhoon'ların çatışmaya girdiğini ve en az üç İran insansız hava aracını imha ettiğini de belirtti.