Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde diploma töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 2022-2023 eğitim yılı bahar döneminde başarıyla tamamlayan genç mimarlar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende mezunlar ve ailelerinin yanı sıra, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve misafirler yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zihni Turkan gerçekleştirdi. Türkçe programdan mezun olan tüm öğrenciler adına fakülte birincisi Naciye Yaren Hayırlıoğlu duygularını dile getirirken, uluslararası mezun öğrenciler adına ise fakülte üçüncüsü Heba Gharaibeh konuştu. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yeni fikirler keşfetmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun”

Mezuniyetin yeni bir hayatın kapılarını açtığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Mezuniyet, hayatınızda ulaşacağınız yeni başarıların, tırmanacağınız yeni basamakların sadece ilki. Hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Merakınızı kaybetmeyin. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimseyin ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Değişen dünyada, sadece mevcut bilgilerimize dayanarak ilerleyemeyiz. Yeni fikirler keşfetmek, yeni beceriler edinmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece eğitim alanında değil kültür ve sanat alanında öncü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kültür ve sanatın derin izlerini taşıyan; müzelerle, sergilerle açık hava heykelleri ile bezeli bir kampüsten mezun oluyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda üniversite hayatınız boyunca soluduğunuz bu havanın estetik duygunuzu ne kadar geliştirdiğini, zevklerinizi ve sanat algınızı ne kadar zenginleştirdiğini çok daha iyi göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zihni Turkan: “Geleceğinizi tasarlayacağınız bu önemli ve yeni başlangıçta, başarılar hep sizinle olsun.”

Konuşmasına mimarlığın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zihni Turkan, “Yoğun çalışma temposu ve uykusuz geceler neticesinde ulaştığınız bugün, mesleki deneyiminizin başlangıcı olacaktır. Unutmayın ki, Mimar Sinan’nın 86 yaşında iken inşaa ettiği Selimiye Camii için ‘ustalık eserim demesi’ yaşam boyu deneyiminin önemli bir örneğidir” dedi.

6 Şubat depremlerine değinen Prof. Dr. Zihni Turkan, “Genç meslektaşlarım, yakın zamanda Türkiye’de yaşanmış olan deprem ve çok acı neticeleri; gelecekte gerek mesleki uygulamalarınızda, gerekse idari görevlerinizde mutlaka meslek etiği ile çalışmanız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Ailelere seslenen Prof. Dr. Zihni Turkan, “Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı; fakültemizin tüm eğitim kadrosunun özverili çalışmalarıyla mesleklerinin gerektirdiği şekilde tam donanımlı mimarlar olarak yetiştirdik. Bu gurur hepimizindir” dedi. Mezunlara yönelik ise “Geleceğinizi tasarlayacağınız bu önemli ve yeni başlangıçta, başarılar hep sizinle olsun. Kuzey Kıbrıs ve Yakın Doğu Üniversitesi hep sizinle” ifadelerini kullandı.

Naciye Yaren Hayırlıoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs hayatıma çok değerli şeyler kattı”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Naciye Yaren Hayırlıoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs hayatıma çok değerli şeyler kattı. Burda bu başarıyı sizlerle beraber paylaştığım için çok mutluyum” sözleri ile konuşmasına başladı.

Eğitim hayatları boyunca aileleri ve hocaları tarafından her zaman destek gördüklerini belirten Naciye Yaren Hayırlıoğlu, “Öncellikle, eğitim öğretim hayatım boyunca her zaman yanımda olan anne babama sonrasında tüm aileme çok teşekkür ederim. Bu süreçte yanımızda olan çok değerli saygıdeğer hocalarımız; hepinize her alanda bize destek olduğunuz için, her şeyin en iyisi ve en doğrusunu öğrettiğiniz için, derdimizi üzüntümüzü ve mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız ve arkadaşlığınız için sizlere çok teşekkür ederiz” dedi.

Heba Gharaibeh: “Hayatımın en güzel anlarından bazılarını burada yaşadım”

Uluslararası öğrenciler adına konuşan fakülte üçüncüsü Heba Gharaibeh ise “Mezun arkadaşlarımla beraber oluşturduğumuz dört yıllık mirasımıza bakarak burada gururla duruyoruz” ifadeleri ile duyduğu heyecanı ve yaşadığı gururu paylaştı.

Konuşmasına Alfred Mercier’ın, ‘zevkle öğrendiklerimizi asla unutmayız’ sözlerini hatırlatarak devam eden Heba Gharaibeh, “İç mimarlık bölümünü seçtiğimde, sadece içgüdülerimi dinledim ve seçimimi yaptım. Şu an geldiğimde noktada ise yaptığım seçimden çok mutluyum” dedi.

Kıbrıs'ın kuzeyinin kendisine kattığı güzelliklerden ve kazandırdığı tecrübelerden bahseden Heba Gharaibeh, “Bu adanın sunduğu birçok şeyi keşfettim ve hayatımın en güzel anlarından bazılarını burada yaşadım” dedi.