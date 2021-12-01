Yağışlar yetersiz

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların 20 Aralık’a kadar mevsim normallerinin altında seyretmesini beklediklerini, bu tarihten itibaren ise yağışın mevsim normallerine ulaşacağını kaydetti.

Buran, güncel değerlendirmesindeyse rüzgârın bugün kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde kuzey ve batı yönlerden esmeye devam edeceğini bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Buran, karadaki rüzgârın denizde de olduğu bilgisini vererek, denizlerde 8 kuvvetinde fırtına mevcut olduğunu ve akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Raif İlker Buran, rüzgârın akşam saatlerinde şiddetini azaltacağını söyledi.

“5 ve 6 Aralık’ta yağış bekleniyor… 20 Aralık’a kadar yağışlar normallerin altında seyredecek”

Önümüzdeki günlerde 5 ve 6 Aralık’ta yağış beklendiğini açıklayan Buran, Aralık ayında, 20’sine kadar yağışların normallerin altında seyredeceğini kaydetti. Buran, 20 Aralık’tan itibaren ise yağışların normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Buran, sıcaklıkların mevsim normallerinde olduğunu da belirtti.