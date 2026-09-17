“Maliye’nin LTB’ye 200 milyon TL’nin üzerinde borcu var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Maliye’nin trafik ve ortak hizmetlerin ödenmesi bedelleri kapsamında belediyeye 200 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıdıklarını açıkladı. Harmancı, akaryakıt üzerinden tahsil edilen kıymet ve tartı ücretlerinden belediyelere aktarılması gereken payın da dondurulduğunu söyledi.

Harmancı, yaptığı açıklamada, Maliye’nin LTB’ye olan borcu nedeniyle Mandamus emri için mahkemeye başvurduklarını kaydetti.

“Maliye’nin trafik ve ortak hizmetlerin ödenmesi bedelleri konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 200 milyon TL üzerinde borcu var. Bu konuda mahkemeye Mandamus emri için başvurumuzu yaptık” diyen Harmancı, belediyenin gelirlerine ilişkin yeni bir sorunla daha karşı karşıya kaldığını belirtti.

“Kıymet ve tartı ücretlerinin payı donduruldu”

Akaryakıt üzerinden tahsil edilen kıymet ve tartı ücretlerine de değinen Harmancı, söz konusu ücretlerden havuza aktarılması gereken payın dondurulduğunu ifade etti.

Harmancı, Lefkoşa’da yarından itibaren dört gün boyunca su verilmeyeceğini de belirterek, kesintiden özellikle hastaneler ve okulların etkileneceğine dikkat çekti.

“Konu artık şu kurumun, bu kurumun alacağı değil… Halkın alacağıdır! Halkın hizmet alacağı!” ifadelerini kullanan Harmancı, yaşananların belediyenin halka sunduğu hizmetleri doğrudan etkilediğini vurguladı.

“Yarattığınız kaosun esiri olmayacağız”

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Harmancı, “Sizin durmadan borçlanarak, kurumların haklarına çökerek elde ettiğiniz rakamların kimlerin cebinde sayıldığını bu halk çok iyi biliyor” dedi.

Harmancı açıklamasını, “Bugüne kadar varlığınızla hayat bulmadık, alın teri ile bu noktaya geldik, sizin yarattığınız kaosun esiri olmadık, olmayacağız” dedi.