"New York'ta 3+1 veya 5+1 görüşme olmayacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaklaşan BM Genel Kurulu (BMGK) marjında Kıbrıs meselesine ilişkin çok taraflı bir toplantı yapılmayacağını açıkladı.

​Düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) sorusunu yanıtlayan Guterres, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı son temasların ardından, temmuz ayında Lefkoşa’da işaret ettiği koşulların 3+1 veya 5+1 formatında bir zirve için henüz oluşmadığını belirtti.

​Guterres, New York'ta gerçekleşecek BMGK oturumları sırasında olası görüşmelerin gerçekleşmesi ihtimaline açıkça "Hayır" dedi.

"Hala yapılması gereken çok iş var"

"Zamanlama ve koşullara" vurgu yapan Genel Sekreter, zirvenin BMGK marjında yapılmayacağını netleştirdi, hedeflenen zemine ulaşmak için "hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu" vurguladı.

Süreci ilerletme konusunda kararlı olduklarını kaydeden Genel Sekreter, gerekli koşullar olgunlaştığında başarılı bir toplantı gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

"Geçmişin hatalarını tekrarlayamayız"

Sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Guterres, başarısızlıkla sonuçlanan önceki müzakere süreçlerine atıfta bulunarak "Geçmişin hatalarını tekrarlayamayız" mesajını verdi.

BM Genel Sekreteri, Temmuz ayında da yeni bir 5+1 toplantısını ancak güven artırıcı önlemler, yöntem ve özlü konularda yeterli hazırlık yapıldıktan sonra toplamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis bugün saat 11.00’de bir araya gelecek.

Görüşme, liderlerin BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta Guterres ile ayrı ayrı yapacağı temas öncesindeki son görüşme olacak.