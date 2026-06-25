Venezuela'da peş peşe iki deprem: En az 32 can kaybı

Venezuela, 24 Haziran'da peş peşe gelen 7.1 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde en az 32 kişi öldü, 700'den fazla yaralı var.

Şu anda depremin neden olduğu hasarın büyüklüğü bilinmiyor, ancak başkent Caracas'tan gelen görüntülerde pek çok binanın çöktüğü, bazılarının ise ciddi hasar gördüğü görülüyor.

Venezuela Devlet Başkanlığı görevini vekâleten yürüten Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremlerin ardından ülkede can kaybının yüksek, hasarın ise ağır olmasının beklendiğini açıkladı.

Kurum "Afetin geniş bir alana yayılmış olması muhtemel" değerlendirmesinde bulunurken, güçlü sarsıntılara yol açabilecek artçı depremlerin de yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Depremlerin komşu Kolombiya'da da hissedildiği bildirildi.

39 saniye arayla iki deprem

USGS'ye göre ilk deprem, 24 Haziran'da yerel saatle 18.04'te Montalban bölgesinde 13,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından Venezuela, ABD Virjin Adaları ve Britanya Virjin Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Ancak uyarı daha sonra kaldırıldı.

İlk depremden yaklaşık 39 saniye sonra bölgede bu kez 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

USGS'ye göre ikinci depremin merkez üssü Yumare'nin 23 kilometre güneydoğusunda bulunuyor ve deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremler normal şartlarda akşam iş çıkışı trafiğinin en yoğun olduğu zamana denk geldi.

Ancak 24 Haziran, Venezuela'da 1821'de bağımsızlık lideri Simon Bolívar'ın İspanyol sömürge güçlerine karşı kesin zafer kazandığı Carabobo Muharebesi'nin yıl dönümü nedeniyle resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu nedenle normal bir hafta içi gününe kıyasla daha fazla kişinin deprem sırasında evlerinde bulunduğu değerlendiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarsıntının ardından çok sayıda kişinin panikle sokaklara çıktığı görüldü.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Venezuela'nın ana uluslararası havalimanı olan Maiquetia Havalimanı'nın depremde meydana gelen "ciddi hasar" nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Depremin hemen ardından havalimanından paylaşılan görüntülerde, yolcuların koridorlardan panik içinde kaçtığı, sarsıntı sırasında tavanlardan yoğun toz bulutlarının yükseldiği görüldü.

Rodriguez, selefi Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere New York'a götürülmesinin ardından ülkeyi vekâleten yönetiyor.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada depremin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini söyledi.

Cabello, "Bir sismik olay meydana geldi. Tüm göstergeler bunun yedinin oldukça üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini belirten Cabello, başkent Caracas'ta en ağır hasarın Palos Grandes ve Altamira mahallelerinde meydana geldiğini ifade etti.

Gazeteci ve BBC Mundo yazarı Nicole Kolster, "Bu hayatımda hissettiğim en güçlü sarsıntıydı" dedi.

BBC Mundo'ya konuşan Kolster, depremden bir saat sonrasında herkesin olası artçı sarsıntılardan korunmak için dışarıda beklediğini ifade etti.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, yaşadığı binadaki birçok duvarın çatladığını veya yarıldığını söyledi.

Başkentin doğusunda yaşayan 56 yaşındaki Coro Martinez ise deprem sırasında "çok büyük bir gürültü" duyduğunu belirterek, "Evde eşyalar yere düştü, buzdolabındaki sürahiler devrildi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Emekli Maria Romero ise depremin, 1967 yılında Caracas'ta büyük yıkıma yol açan depremden bile daha şiddetli olduğunu söyledi.

Venezuela muhalefetinin lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbim, sonsuz sevgim ve dualarım bu acı dolu saatlerde her Venezuelalı ailenin yanında" ifadelerini kullandı.

Machado, "Bu zor dönemde güç, sükûnet ve dayanışma hepimize rehber olsun. Tanrı tüm Venezuelalıları, ailelerimizi ve evlerimizi korusun. Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma günü" dedi.

1967 depreminde 200'den fazla kişi ölmüştü

Bu, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın büyük bir depremle ilk sarsılması değil.

1967 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, orta sınıfın yaşadığı Palos Grandes ile daha varlıklı kesimin oturduğu Altamira mahallelerinde çok sayıda bina yıkılmıştı.

Bu iki mahalle de Çarşamba günü meydana gelen depremlerden yeniden etkilendi. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu bölgelerde binalar çöktü" dedi.

1967'de olduğu gibi, bu kez de bölge sakinleri art arda iki şiddetli sarsıntı hissettiklerini bildirdi.