Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), cuma günü Balıkesir, Eski Ercan Havaalanı’nın bir bölümü ile Demirhan kırsal kesim arsaları bölgesinde iki saat süreyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması nedeniyle söz konusu bölgelere 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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