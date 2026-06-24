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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), cuma günü Balıkesir, Eski Ercan Havaalanı’nın bir bölümü ile Demirhan kırsal kesim arsaları bölgesinde iki saat süreyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması nedeniyle söz konusu bölgelere 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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