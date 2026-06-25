ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ve yerli muharip uçağı için ihtiyaç duyduğu motorları alma isteğine ilişkin bir soruya, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" yanıtını verdi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aynı toplantıda konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Türkiye'nin 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından askıya alınan F-35 programına ilişkin ABD yönetiminde bir değerlendirme sürecinin sürdüğünü söyledi.

Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ekibinin konuyu incelediğini belirterek, "Amerikan yasalarına uyabilmek için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan bu incelemenin yapılmasını istedi" dedi.

Bunun aslında Kongre ile ilgili bir mesele olduğunu kaydeden Vance, "Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uyup uymadığını teyit etmemiz gerekiyor. Ve elbette bu konuda bir sonuca vardığımızda bunu açıklayacağız" diye konuştu.

24 Haziran Çarşamba günü Reuters ajansı da ABD hükümetinin, KAAN uçakları için Türkiye'ye motor satışına izin vereceğini yazdı.

Haberini konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağa dayandıran ajans, bunun Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye bir jest olacağını aktardı.

Reuters'a göre bu karar, Kongre'nin itirazlarına rağmen alınacak.

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Trump ve ekibi de bu toplantı için Ankara'ya gidecek.

Türkiye'nin yerli savaş uçağı olacak KAAN'ın prototipi ve test uçuşlarında Amerikan yapımı F110 motoru kullanılmıştı.

Uçakların seri üretime de bu motorlarla başlaması planlanıyordu.

Fakat bu motorların satışına ABD'den onay gelmedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eylül 2025'te yaptığı bir konuşmada yerli üretim KAAN uçağı için gereken motorların ABD'den alınamadığını açıkladı.

New York'taki Türkevi'nde basına konuşan Fidan, "KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda" dedi ve bunun "müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna yakışmadığını" söyledi.

Trump'tan Erdoğan'a: 'Şimdiye kadar kendisinden istediğim her şeyi yaptı'

Trump, basın toplantısında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Erdoğan'ın İran ile İsrail arasındaki savaş sırasında çatışmanın dışında kalmasının önemli olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Kendisi harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Büyük bir ordusu var. Erdoğan benim dostum. İran'la savaşa girmeye en güçlü aday oydu. İsrail'in büyük bir hayranı olmadığını biliniyor, İran'ın yanında bile yer alabilirdi. Ondan bu savaşa girmemesini rica ettim, o da dışarıda kaldı."

Trump, Erdoğan'ın Türkiye'yi sevdiğini ve iyi bir iş çıkardığını belirterek, "Saygı duyulan bir lider. Benim dostum oldu. Şimdiye kadar kendisinden istediğim her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Erdoğan için "Bakın, o biraz tartışmalı bir isim ama ben de öyleyim. Ama onu tanıyorum. Bence çok iyi bir insan" dedi.

Erdoğan'ın kendilerine "çok yardımcı olduğunu" dile getiren Trump şöyle devam etti:

"Onu seviyorum. NATO'dakiler Erdoğan'la bir sorun yaşadığında çoğu zaman beni arıyorlar ve 'Onunla konuşur musun?' diyorlar. Beni arayıp 'Bize bir iyilik yapıp onunla konuşabilir misin?' diyorlar."