Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) heyeti, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetimlerin çalışmaları, belediyecilik hizmetleri ve İskele’nin gelişimine yönelik projeler ele alındı. Kabulde konuşan Başkan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Tam Parti, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

TAM Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aksu, İskele İlçe Koordinatörü Bilal Dericioğlu, İskele İlçe Sekreteri Türkan Karakaş ve İskele İlçesi Belediyeler Koordinatörü Mustafa Soyman’dan oluşan heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan TAM Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aksu, partilerinin yerel yönetimlerde hizmet odaklı anlayışı desteklediğini belirterek, başarılı belediyelerin karşısına aday çıkarmama yönünde bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. İskele Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmaların dikkatle takip edildiğini söyleyen Aksu, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na başarılarının devamını diledi.

Sadıkoğlu: “Yerel yönetimlerde esas olan halka hizmettir”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerde esas olanın halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Kapılarının siyasi parti gözetmeksizin herkese açık olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin gelişimi ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı TAM Parti heyetine teşekkür etti.