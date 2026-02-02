Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, yolsuzluk, sahte diploma iddiaları ve istisnai vatandaşlık verilmesinin kişiler üzerinden tartışılmasının eksik olduğunu belirterek, sorunun yapısal olduğunu belirtti. Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Ersoy, Haber Kıbrıs Web TV'de katıldığı “Haber ve Ötesi” programında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziya Öztürkler’in dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması gerektiğini savunan Ersoy, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik tepki gösterdi. Esas meselenin hesap sorma mekanizmalarının kurulması olduğunu ifade eden Ersoy, bu mekanizmanın ancak örgütlenerek geliştirilebileceğini söyledi.

Yolsuzluğun ülkedeki nüfus politikalarıyla bağlantılı olduğunu ileri süren Ersoy, Bakanlar Kurulu’nun istisnai yurttaşlık verme yetkisinin bu kadar kolay kullanılmasının ciddi bir yapısal sorun olduğunu ifade etti. “Vatandaş olmak belirli kriterlere bağlanmalı” diyen Ersoy, bu kriterlerin yıl, hukuk ve kültür sınavı olabileceğini de belirtti.

Vatandaşlıkların keyfi olarak verildiğini ileri süren Ersoy, yıllardır vatandaş olmayı bekleyenlere ise bu haklarının verilmediğini dile getirdi.

Denetimin önemine vurgu yapan Ersoy, denetimin tepeden değil içeriden kurgulanması gerektiğini belirtti.

Özel sektör emekçilerinin sendikasız ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını kaydeden Ersoy, sendikalaşmanın önemine dikkat çekerek, güvenceli ve sendikalı çalışmanın yalnızca işçilerin değil, tüm toplumun yararına olduğunu söyledi. Ersoy, "Özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılması yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Bu söylemin somut bir talep olduğunu ifade eden Ersoy, ana muhalefete yönelik de eleştirilerde bulundu.

Eğitimin ve üniversitelerin bilimsellikten uzaklaşarak sahte diplomaların satıldığı, para kazanılacak bir sektör haline geldiğini iddia eden Ersoy, öğrenci adı altında sürekli insan getirildiğini savundu.

Asgari ücretle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun yıllardır asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

Ersoy, son olarak Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Tufan Erhürman’ın muğlak bir pozisyonda olduğunu ve bu durumun hala geçerli olduğunu ileri sürdü.

“Zaman bizi şaşırtmadı. Federasyon demeye korkan bir siyaset görüyoruz” diyen Ersoy, tarihsel olarak müzakere süreçlerine değindi ve müzakere etmek için ortaya şart koyulmasını eleştirdi.