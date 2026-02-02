“Amacımız ticari değildi”

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan E.Ü., H.K. ve A.F.Ö., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru Serhan Yıldıran olguları aktardı. Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince ülkeye giriş yapan E.Ü.’nün tasarrufunda 4 adet, H.K.’nin tasarrufunda 4 adet ve A.F.Ö’nün tasarrufunda ise 3 tablette toplam 58 adet Lirica marka ilaç bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, hapların analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Zanlıların tümü Ukrayna’da yaşadıklarını söylerken, A.F.Ö., “Kiev’den geliyorum, ilaçları oradan aldım, ağrılarım için kullanıyorum. Burada yasak olduğunu bilmiyordum” dedi. Zanlı E.Ü. ise, “Ukrayna’da eczanelerde reçetesiz satılıyor, bel ağrım için kullanıyorum, ayrıca aktarmalı geldik, Türkiye’de kimse bir şey demedi” ifadelerini kullandı. H.K. de amaçlarının ticari olmadığını öne sürdü.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.