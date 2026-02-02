Ülkeye kaçak giriş yapan zanlı tutuklu yargılanacak
Kıbrıs’ın kuzeyine Akıncılar’daki askeri bölge üzerinden kaçak giriş yaptığı tespit edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Kıbrıs’ın kuzeyine yasa dışı yollardan giriş yapan A.G.C.T., mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru Hülya Debreli olguları aktardı.
Polis, zanlının Ağustos 2025 tarihinde Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini söyledi. Polis, zanlının 29 Ocak 2026 tarihinde İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta tespit edildiğini açıkladı.
Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 18 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.