Bisikletle güneye geçmek isterken yakalandı

Kıbrıs’ın kuzeyine yasa dışı girişi yaptığı tespit edilen K.H., “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Tanrıkulu olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace barikatından bisikletle Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapmaya çalıştığı esnada tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine yasal girişinin olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.