“Uzun süreli kesintilere müdahalelere başladık”

Ertuğrul SENOVA

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, İskele – Long Beach bölgesi gibi uzun süreli elektrik kesintilerine müdahalelere başladıklarını söyledi.

Cesurer, sadece uzun süreli kesintilerin yaşandığı bölgelere dün akşam itibariyle müdahale edilmeye başlandığını, süreci genel sekreterin yürüttüğünü belirtti.

Long Beach bölgesinde bir iş aracının yer altı kablosunu patlattığını, dün akşam müdahale edilmeye çalışıldığını ancak yağan yağmurun çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten Cesurer, geriye kalan bölgelerde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Eylemlilik süreçlerinin devam ettiğini, sadece uzun süreli kesintilere müdahale ettiklerini yineleyen Cesurer, “Hükümet o kadar duyarsız ki biz duyarsız kalamadık” dedi.

Cesurer, “Bu sorunlar 5 dakikada bitebilir, sadece bu yasa tasarısını geri çekiyoruz dedikleri anda bu sorun biter” şeklinde konuştu.