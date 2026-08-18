“İki yılı aşkın süredir neden gereğini yapmadınız?”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun DAÜ’den emekli kamu görevlisi statüsündeki personelin maaşlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, söz konusu hakların toplu iş sözleşmeleriyle değil geçmişte yapılan yasal düzenlemelerle oluşturulduğunu belirtti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun söz konusu emeklilik maaşlarından yıllardır şikayetçi olduğu ancak sorunun çözümü için kendi yetki alanındaki yasal ve idari adımları atmadığı savunuldu.

“Hakları devletin yaptığı yasalar yarattı”

Sendika, DAÜ’nün kuruluşundan önce kamu görevlisi statüsünde bulunan ve kuruluş yasasıyla DAÜ kadrolarına aktarılan sınırlı sayıdaki personelin bugün DAÜ’den emekli maaşı aldığını belirterek, bu hakların toplu iş sözleşmeleri veya DAÜ yönetimleri tarafından oluşturulmadığını kaydetti.

Açıklamada, söz konusu hakların geçmişte devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler sonucunda ortaya çıktığı ifade edilerek, yürürlükteki yasaların tanıdığı haklardan yararlanan kişilerin DAÜ’nün mali sorunlarının sorumlusu gibi gösterilemeyeceği belirtildi.

DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’nun emekli personel üzerinden DAÜ’de “yüksek maaşlar” olduğu algısı yaratmaya çalıştığını ve bunun kurumun kötü yönetiminden kaynaklanan maliyetlere gerekçe oluşturma çabası olduğunu ileri sürdü.

“Yasal düzenlemenin adresi hükümet ve Meclis”

Sendika, değiştirilmesi gerektiği düşünülen yasanın adresinin DAÜ değil, hükümet ve Meclis olduğunu vurguladı.

DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’nun 4 Nisan 2024 tarihinde imzaladığı protokole işaret ederek, söz konusu protokolde hükümetin emekli muvazzaf tekaüdiyeli personele ilişkin mali sorumluluklar konusunda gerekli yasa ve/veya tüzük değişikliklerinin yapılması için çalışma yürütmeyi kabul ve taahhüt ettiğini belirtti.

Açıklamada, protokolün üzerinden iki yılı aşkın süre geçtiği belirtilerek Çavuşoğlu’na, “İki yılı aşkın süredir, altında kendi imzanız bulunan protokolün hükümete yüklediği bu mevzuat düzenlemesini neden sonuçlandırmadınız?” sorusu yöneltildi.

“Kendi sorumluluğunuzu yerine getirmeyip başkalarını suçlayamazsınız”

DAÜ-SEN, hükümetin değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü bir yasa için gerekli yasal süreci yürütmesinin kendi görevi olduğunu ifade ederek, iki yılı aşkın süredir yerine getirilmeyen sorumluluğun başkalarının üzerine atılmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Sendika ayrıca, Çavuşoğlu’nun “kazanılmış hak denilen anlayışla mücadele ediyoruz” sözlerine de tepki göstererek, söz konusu hakların bugün bu haklardan yararlanan kişiler tarafından oluşturulmadığını belirtti.

Açıklamada, “Yasaları yapan siyasi iradedir. Bu yasaları değiştirme yetkisi de yine siyasi iradeye aittir” denildi.

“DAÜ’nün gerçek sorunları emekli maaşları değil”

DAÜ-SEN, DAÜ’deki yönetim krizi ve yükseköğretim alanında kamuoyunun gündeminde bulunan sahte diploma ve etik ihlali dosyalarına da dikkat çekti.

Sendika, bu sorunlara çözüm üretilmesi gereken bir dönemde DAÜ’den emekli personelin maaşlarının yeniden gündeme taşınmasını “gündem değiştirme ve sorumluluğu üzerinden atma çabası” olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 40 akademik ve yönetsel personelin kamu personeli statüsünde emekli olduğunu, bunların yalnızca üçünün aldığı maaşın gündeme taşınmasının DAÜ’nün yönetimi, mali yapısı ve geleceğine ilişkin sorunları çözmeyeceğini belirten DAÜ-SEN, “Gündemi 3 kişinin emekli maaşlarına taşıyarak, çözümü kendi yetki alanınızda bulunan bir konuda üzerinizdeki sorumluluktan kurtulamazsınız” ifadelerini kullandı.

“İmzalanan protokolün gereği yerine getirilsin”

DAÜ-SEN, söz konusu emeklilik sisteminin hukuki temelinin yaklaşık 40 yıl önce yapılan siyasi ve yasal düzenlemelere dayandığını belirterek, bugün eleştirilen sistemin çalışanlar veya DAÜ yönetimleri tarafından oluşturulmadığını vurguladı.

Sendika ayrıca, 2024 yılında imzalanan protokolün hükümete gerekli düzenlemeleri yapma sorumluluğunu açıkça yüklediğini savundu ve ilgili Meclis komitesinde personelin kurduğu dernek tarafından sunulan uzlaşı önerilerinin de dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Açıklamanın sonunda Çavuşoğlu’na çağrıda bulunan DAÜ-SEN, 4 Nisan 2024 tarihli protokolde hükümet tarafından üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini, gerekli yasa ve/veya tüzük değişikliklerinin anayasal ve hukuki çerçevede sonuçlandırılmasını istedi.

DAÜ-SEN, açıklamasını “İki yılı aşkın süredir bekleyen kendi taahhüdünüzü yerine getirin. Laf değil, iş üretin” ifadeleriyle tamamladı.