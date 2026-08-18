Güvenlik krizinin patlak verdiği Kıbrıs'ın kuzeyinde, Başbakan Ünal Üstel, BRT'de programa katıldı, herhangi bir çözüm önerisi sunmadı, güvenlik krizini 'algı' olarak niteledi ancak silah izni vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gazeteci Levent Kutay'ın sunduğu özel yayına katılan Üstel, CTP ve bağımsız vekillerin Meclisi 'güvenlik krizi' gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki gösterdi.

Üstel, "Sanki adada savaş var gibi propaganda yapıyorlar, ekonominin bizi dar boğaza sokması için... üstelik turizm döneminin en 'cıvcıvlı' zamanında yapıyorlar" dedi.

Bireysel silahlanmayla ilgili eleştirilere yanıt veren Üstel, "Emekli polislere ve iş insanlarımıza ateşli silah izni verdik, imkan olursa yine veririz" ifadelerini kullandı.