Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Peşkeş Protokolü’yle ilgili Meclis kürsüsünden önemli açıklamalarda bulundu.

CTP Grup Başkan Vekili Şahali, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, tüm toplum kesimlerinin kendilerini temsil eden örgütler aracılığıyla muhalefet ettiği bir yasanının geçmesi için ısrarı olduğuna vurgu yaptı.

İletişim alanının tamamının yönetilmesine ilişkin bir devir sözleşmesinin konuşulduğuna dikkat çeken Şahali, “Detaylara dikkat etmediğiniz için bugün bunları yaşıyoruz” dedi.

Şahali, bahse konu protokolü çok isteler bile Anayasa Mahkemesi’ne taşıyamayacaklarına dikkat çekerek, “Çünkü Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin 5’inci fıkrası, usulüne göre yürürlüğe koyulmuş uluslararası anlaşmalarla ilgili Yüksek Mahkeme’ye başvurulamayacağını belirtiyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bir sürü yasa gücünde kararnamesiyle ilgili, ciddi masraflar yaparak Anayasa Mahkemesi’ne gittiklerini ve bahse konu davaları da kazandıklarını hatırlatan Şahali, “Bu hükümet, yasalara ve Anayasa’ya aykırı iş yapmaktan yorulmadı” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel’in “Türkiye’nin getirdiği ne varsa imzalayacağım” şeklindeki açıklamasına işaret eden Şahali, “Kurumun ve alanın stratejik olup olmadığına bakmaksızın Türkiye’ye emanetten bahsediyor. O zaman senin ne anlamın kalıyor? Eğer sıfatınızın gereğini yerine getirmeyecekseniz o koltukları niye işgal ediyorsunuz? Böylesi bir hoyratlıkla görev ifa edilemez” açıklamasında bulundu.

Şahali, bir şletme devri söz konusu olacaksa, bunun kendi mevzuatımıza uygun olarak açılmış bir ihale sonucunda Anayasa da gözetilerek yapılması gerektiğini belirtti. Şahali, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Siz şirketi kendiniz tayin ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anlaşmada neden imzacı olduğunu da anlayabilmiş değilim. Çünkü anlaşmaya dair değişiklik müzakeresi Türk Telekom’la yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti şu an için Türk Telekom adına konuşabilir. Fakat biz çok iyi biliyoruz ki Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti adına konuşamaz. Dolayısıyla bu iş sakattır.”