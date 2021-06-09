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Üstel: % 18’i aşıladık, hedef temmuzda toplumun % 60’ını aşılamak

Üstel: % 18’i aşıladık, hedef temmuzda toplumun % 60’ını aşılamak

Sağlık Bakan Ünal Üstel, 140 bin Türkiye’den, 30 bin de Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığı ile Avrupa Birliği’nden aşı geldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakan Ünal Üstel, 140 bin Türkiye’den, 30 bin de Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığı ile Avrupa Birliği’nden aşı geldiğini açıkladı.

% 18 oranında birinci ve ikinci doz aşı yapıldığını söyleyen Üstel, yaklaşık 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirtti.

Üstel, temmuz ayı için toplumun % 60’ını aşılama hedefi açıkladı.

Ünal Üstel, “Avrupa Birliği’nin yeşil pasaport, aşı portalı içerisine entegre olmak” hedeflerini açıkladı, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’deki sisteme de entegre olmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel bu açıklamaları “Güvende Kal” basın toplantısında yaptı.

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