“11 bin 993 kişi özel bileklikle geldi”

Covid-19 özel karantina yöntemi çerçevesinde, “Güvende Kal” adı verilen uygulaması ile 11 bin 993 kişinin elektronik bileklikle adaya geldiği açıklandı. Bu veri, uygulamanın başladığı 12 Nisan’dan 9 Haziran saat 12:00’ye kadar olan istatistikleri yansıttı.

Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, uygulama hakkında Lefkoşa Eziç Restoran’da bir basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “elektronik bilekliğin” ülkemize özgü üretildiğini anlattı, uygulamayla ilgili çağrı merkezine ön görülerinin iki katı soru geldiğini belirtti.

Basın toplantısında “Her gün 300 turistin özel bileklik uygulaması ile adaya geldiği” açıklandı.

Şu anda “çift aşılı” kişiler ülkesinin risk durumuna göre PCR testle karantinasız giriş yapabiliyor, ancak, aşılı olmayan yolcular, bileklikle ev karantinasına tabii tutuluyor.

Üstel: Dünyada sayılı iyi ülkeler arasındayız

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “ev karantinası” sistemi ile hem sağlık anlamında başarı sağlandığını, hem de devlete maddi kazanç sağlandığını söyledi.

Üstel, dijital karantina uygulaması ve aşı takip sistemiyle çağdaş bir salgın yönetimi yürüttüklerini belirtti, test ve aşılama ile birlikte de sonuç aldıklarını ifade etti.

Ünal Üstel, test sayılarını yükselttik, vaka sayılarını aşağıya çektik, radikal tedbirler aldık, vaka oranında dünyada sayılı iyi ülkeler arasındayız” iddiasını ortaya koydu.

% 18 aşıladık, hedef Temmuz’da % 60

Sağlık Bakan Ünal Üstel, Türkiye’den 140 bin, Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığı ile Avrupa Birliği’nden de 30 bin aşı geldiğini açıkladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde % 18 oranında birinci ve ikinci doz aşı yapıldığını söyleyen Üstel, yaklaşık 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirtti.

Üstel, temmuz ayı için toplumun % 60’ını aşılama hedefi açıkladı.

Bakan Üstel, Türkiye’den Biontech aşısı da talep ettiklerini, bunun için gelecek hafta Ankara ziyareti yapacaklarını ifade etti.

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