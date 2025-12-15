“Kıdem tazminatı ödenmezse tutuklama gündemde”

Meclis Genel Kurulu’nda Savcılık bütçesinin görüşüldüğü sırada söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “UBP-YDP-DP hükümeti hukuksuzluk işlemler ve yasalar yapmaktadır ki insanlarımız mahkeme koridorlarından çıkamıyor” dedi.

Hükümetin açık biçimde hukuka aykırı hareket ettiğini söyleyen Barçın, “O kadar açık bir şekilde aykırılık çerçevesinde hareket ediyorlar ki açılan birçok davayı Savcılık makamı reddediyor.” ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme’den çok önemli bir karar geldiğini aktaran Barçın, “Az önce bir haber geldi. Yüksek Mahkeme’de çok ender verilen bir emir verildi.” dedi.

Barçın, kararın içeriğini şöyle anlattı: “2011 sonrası Göç Yasası’ndan işe giren işçilerin kıdem tazminatı hakkı alt mahkemede, daha sonra istinafta kazanıldı ve mahkeme kararına rağmen Maliye Bakanlığı ısrarla kıdem tazminatı insanlara ödemiyor.”

Mahkemenin çok net bir karar verdiğini vurgulayan Barçın, “Az önce mahkeme bir karar verdi. Davalılar KKTC Maliye Bakanlığı, Özdemir Berova ve KKTC Hazine ve Muhasebe Dairesi ve müdürü. Derhal bu kişilerin kıdem tazminatı ödemezse polis bu kişileri tutuklamak zorundadır.” dedi.

Berova’nın dokunulmazlığına da dikkat çeken Barçın, “Ödememeye devam ederse dokunulmazlığı gündemimize gelecek.” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Yazıktır günahtır yeter artık bu memlekette çektirdiğiniz hukuksuzluk. Mahkeme size ödeyin diye emir veriyor siz ödemiyorsunuz.” dedi.

Berova: Davası sonuçlananları ödedik, bugünkü sonucun ne olduğuna bakacağız

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın dile getirdiği iddialara yanıt verdi. Berova, kendisine yönelik eleştirileri “algı operasyonu” olarak nitelendirdi.

Berova, “Yine bir algı operasyonu ile ilgili olarak ifade ettiği cümleleri aynen iade ederim.” dedi. Davası sonuçlanan ve bu kapsamda Maliye Bakanlığı’na harcaması çıkmış olan tüm kişilerin ödemelerinin yapıldığını savunan Berova, “Davası sonuçlanan ve bu bağlamda Maliye Bakanlığı’na gelen harcaması çıkmış olan tüm mahkeme sonucunda ortaya çıkan kişileri ödedik.” ifadelerini kullandı.

Bugün Yüksek Mahkeme’de verilen karara da değinen Berova, “Bugünkü mahkeme sonucuna ne olduğuna bakacağız” dedi.