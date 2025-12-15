“Kritik konularda önceden diyalog kurulmalı”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başsavcılık bütçesinin konuşulduğu sırada söz alarak, yasa tasarısına ivedilik alınmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Gerekçelerinin tam anlaşılmadığını ifade eden İncirli, CTP olarak bu ivediliğin geri çekilmesini istediklerini söyledi.

Kritik konularda acele işler yapılmasını doğru bulmadığına ifade eden İncirli, yasa tasarısının daha ayrıntılı değerlendirilmesini talep ederek, ivediliğin geri çekilmesini istedi ve üzerinde konuşularak ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da yerinden söz alarak, yasa tasarısının komitede çalışılabileceğini ve çözümün komitede olduğunu kaydetti.

Sıla Usar, bu gibi kritik konularda önceden bir diyalog kurulması gerektiğini dile getirerek, oylamanın ertelenmesini istedi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, CTP’nin oy doğrultusunda kararlarını vermek istemeleri halinde teskerenin bir gün ertelenebileceğini veya bu ertelenme mümkün olmaması halinde de bugün görüşüleceğini kaydetti.