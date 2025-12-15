“Dosyalanan ceza davası sayısı yıl sonuna kadar 60 bine yaklaşacak”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 421 milyon 451 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi görüşülüyor.

Meclis Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, konuyla ilgili Meclis kürsüsünden önemli açıklamalarda bulundu.

Geçmişteki olanaklarla mevcut dava ve dosya sayısını sağlıklı bir şekilde sürdürmenin mümkün olmadığına vurgu yapan Özdenefe, “Geç gelen adalet, kamuoyu nezdinde adalet değildir. Sanıkların tutuksuz yargılanmasıyla ilgili de bir hassasiyet oluşmuş durumda. Davalar o kadar uzun süre alabiliyor ki, ‘adalet tecelli etmiyor’ algısı oluşabiliyor.” dedi.

Özdenefe, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Başsavcılık’ın altyapı anlamında güçlendirmesi gerektiğine işaret etti; “İki yıldır Başsavcılık’ın araç talebi var. Hala daha bu ihtiyaç temin edilmedi. Girne Savcılık binasında da ek inşaat ihtiyacı var. Lefke’de de savcı ve memurlar tekbir odanın içerisinde görevlerini ifa etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Dosyalanan ceza davası sayısının yıl sonuna kadar 60 bine yaklaşacağına dikkat çeken Özdenefe, konuyla ilgili şu verileri paylaştı:

“İskele’de 2024 yılının tümünde 4 bin 334 dava dosyalanmışken, bu sayısı 2025 yılının ilk 10 ayında 7 bin 602’ye ulaştı. Yıl sonuna kadar bu yılki rakam geçen yılı 2 kat aşmış olacak. Girne’de ise 2024 yılında 12 bin 336 ceza davası dosyalanmıştı, 2025 yılının ilk 10 ayında bu rakam 11 bin 101 olarak kayıtlara geçti. Hemen hemen ilk 10 ayda geçtiğimiz yılki ceza dosyası sayısı eşitlendi.”

Özdenefe, ceza davalarındaki artışın en önemli nedenlerinden birinin, ‘kontrolsüz, düzensiz ve denetlenmeyen nüfus artışı’ olduğunu kaydetti.

“Her gün ayrı bir kriminal bir vakayla güne uyanıyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını karşılayarak ortaya çıkan suç trendiyle ülke olarak mücadele edebilmemiz söz konusu değil.” diyen Özdenefe, Kıbrıs’ın kuzeyinin suçu ithal eder bir noktaya geldiğini söyledi.