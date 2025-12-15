“Maliye’nin çalıntı araçlarını verelim diye sorduk, ‘ne münasebet!’ yanıtını aldık”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu’nda Başsavcılık bütçesinin görüşüldüğü oturumda, Başsavcılık, Sayıştay Başkanlığı ve mahkemelerin uzun süredir devam eden araç sorununa dikkat çekti. Solyalı, Maliye Bakanlığı bürokratlarının her yıl komite toplantılarında aynı ifadeyi tekrarladığını belirterek, üç yıldır “bu yıl ihaleye çıkacağız” sözünün bir vaat olmaktan öteye geçmediğini söyledi.

Aynı sorunun Sayıştay Başkanlığı ve mahkemelerde de yaşandığını vurgulayan Solyalı, bağımsız denetim ve yargı kurumlarının her yıl aynı gerekçelerle oyalandığını ifade etti. Buna karşın Maliye Bakanlığı’nın, ihaleye çıkmak yerine kendi bünyesinde bulunan ve gümrük muhafazada yer alan çalıntı araçları kullanmaktan veya bu araçları farklı dairelere tahsis etmekten geri durmadığını dile getirdi.

Solyalı, Meclis komitelerine gelen Başsavcılık, Sayıştay ve mahkeme temsilcilerine bu durumu esprili bir dille sorduklarını aktararak, “Maliye’nin elinde çalıntı olarak ülkeye girmiş lüks araçlar var, bunları size verseler kullanır mısınız?” sorusuna temsilcilerin net biçimde “ne münasebet” yanıtını verdiğini kaydetti.

Başsavcılığın iş yüküne de dikkat çeken Solyalı, son 10 ayda yalnızca Yüksek Mahkeme’de 1514 dosyada, kaza mahkemelerinde 2437 dosyada ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nda 3887 dosyada yer alındığını aktardı. Bu tabloya rağmen Başsavcılığın yalnızca 42 savcıyla hizmet verdiğini belirten Solyalı, hükümetin neredeyse kaçınılmaz biçimde dava edildiği bir ortamda, kurumun hem fiziki hem de insan kaynağı açısından güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Solyalı, Başsavcılığın görevlerini daha hızlı ve etkin yerine getirebilmesi için araç sorununun gecikmeksizin çözülmesi ve gerekirse yeni savcıların kadroya eklenmesi çağrısında bulundu