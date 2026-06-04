“Üreticinin sesini susturmaya kimsenin hakkı yok”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, dün birlik binasında gerçekleştirilen ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı basın toplantısının Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) tarafından kamuoyuna servis edilmemesine tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Onalt, devletin resmi haber ajansı konumundaki TAK’ın toplantıya katılım göstermesine rağmen açıklamaları yayınlamamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun kamuoyunun haber alma hakkı açısından ciddi soru işaretleri yarattığını söyledi.

“Basın toplantımıza TAK muhabirleri katıldı. Buna rağmen yapılan açıklamaların kamuoyuna servis edilmemiş olmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşılıyoruz” diyen Onalt, kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren bir kurumun tüm kesimlere eşit mesafede durması gerektiğini vurguladı.

Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını her zaman savunduklarını ifade eden Onalt, “Devletin haber ajansının belirli görüşleri veya açıklamaları yayınlamaktan kaçınmasını doğru bulmuyoruz. Kamu yararı doğrultusunda hareket etmesi gereken bir kurumun bu tavrı izaha muhtaçtır” dedi.

Basın toplantısının yayınlanmaması yönünde herhangi bir baskı ya da yönlendirme yapılıp yapılmadığı konusunda kamuoyunda soru işaretleri oluştuğunu da dile getiren Onalt, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Onalt açıklamasında, “Üreticilerin sesinin duyurulmasına yönelik her türlü engelleme ve sansür girişiminin karşısında olmaya devam edeceğiz. Üreticinin sesini kısmaya, görmezden gelmeye veya susturmaya kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, TAK yönetimini yaşananlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapmaya davet ederek, devlet kurumlarının şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.