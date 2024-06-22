Umut Ersoy: “Öfkemizi kimliklere değil, politikalara yöneltmeliyiz”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Gazimağusa’da bir plaj işletmecisinin bazı yabancı ülke vatandaşlarına yönelik farklı uygulamalar uygulamaya koymasını eleştirdi. Sorunun kaynağının kamusal alanı özel mülkiyete geçirmek olduğunu savunan Ersoy, “Yapmamız gereken şey; sorunun kaynağını görerek öfkemizi kimliklere değil, politikalara yöneltmektir" dedi.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, ADA TV'de katıldığı programda, Gazimağusa’da bir plajdaki cankurtaran tarafından bazı yabancı ülkelerden gelen insanlara ‘plaja giremez’ ya da ‘dışardan yiyecek ve içecek getiremezsin’ diye kurallar konulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kimlik üzerinden getirilen yasakları “kamusal ırkçılık” olarak nitelendiren Ersoy, “Yapmamız gereken şey sorunun kaynağını görerek öfkemizi kimliklere değil, politikalara yöneltmektir” dedi. Ersoy, “Belediyenin veya özel bir işletmenin plajın temizliğinden sorumlu olsa bile bunun plajlara erişimi engellemeyeceğini” ifade etti.

Umut Ersoy, geçen hafta Gemikonağı’nda meydana gelen ölümlü trafik kazasına da değinerek, “Pakistanlı bir genç, deniz kenarında otururken araba çarpmasıyla hayatını kaybetti. Ortada çok ciddi bir trafik güvenliği zafiyeti” olduğunu belirtti.

Ersoy, katıldığı programda, ülke gündemine ilişkin diğer bazı konularda da bir takım değerlendirmede bulundu.