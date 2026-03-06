“Uluslararası standartlarda bir derslik”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na inşa edilen yeni derslik bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Eğitim Bakanlığı bürokratları, bazı belediye başkanları, yetkililer, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve bölge halkı katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, öğrenciler dans gösterisi sundu ve Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nun yeni dersliğinin açılışı protokol tarafından yapıldı.

Alioğlu: Belediye her zaman yanımızda

Açılışta ilk sözü alan Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Kıymet Alioğlu, güçlü, başarılı nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, eğitime katkılarından dolayı Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan yeni derslik binası hakkında bilgi veren Alioğlu, belediyenin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Fırsat eşitliğine ve bilimsel temellere dayanan eğitimle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını ifade eden Kıymet Alioğlu, “Çocuklarımızı sadece sınavlara değil hayata da hazırlamak için çalışıyoruz.” dedi.

Karavezirler: Tüm okullara eşit şekilde destek sağlama kararlılığındayız

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de, “eğitime yatırım geleceğe yatırım” inancıyla çalıştıklarını kaydederek, tüm okullara eşit şekilde destek sağlama kararlılığında olduklarını belirtti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin 20 Kasım’da Cihangir - Düzova İlkokulu’na da derslik açtığını anımsatan Karavezirler, buraya 26 milyon TL, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na da 28 milyon TL civarında bir kaynak harcandığını belirtti.

Okullara yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Karavezirler, “Eksiği olan okulumuz kalmayacak” dedi.

Şehit Mehmet Eray’ın anısının en güzel şekilde yaşatılacağını söyleyen Ali Karavezirler, bu okuldan çok başarılı öğrenciler yetişeceğine de inanç belirtti.

Çavuşoğlu: Uluslararası standartlarda bir derslik yapıldı

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime gönül verenlerle birlikte hareket edildiğinde ortaya çok güzel eserler çıktığını kaydederek, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne ve Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Uluslararası standartlarda bir derslik yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bakanlık bünyesindeki okulların elden geçirildiğini, yerel yönetimlerle hayırseverlerin de katkısıyla eğitimde yatırımların hız kazandığını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin 2-3’e katlandığını ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, bu konudaki övüncü her platformunda dile getirdiklerini de kaydetti.

Çavuşoğlu, “Ortak duygularla hareket ediyoruz. ‘Biz’ demeyi, birlikte olmayı başardık. Geleceği birlikte şekillendirmek için dayanışmamız sonsuzdur” dedi.

Çavuşoğlu, Değirmenlik bölgesindeki dayanışmanın tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diledi.

İncirli: Bizi gözlerinin içi gülen çocuklar karşıladı…

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dünyanın en güzel sesinin, sağlıklı, neşeli ve kendini güvende hisseden çocukların sesi olduğunu belirterek, “Bugün bu sesleri duyduk. Bizi gözlerinin içi gülen çocuklar karşıladı… Görevimiz onların sesinin her zaman gür çıkmasını sağlamak” dedi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin bölgeye önemli hizmetler verdiğini kaydeden İncirli, birlikteliği sağladığı ve eğitime bu denli önem verdiği için Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Erhürman: Bu bölgede her yere örnek olacak bir dayanışma görüyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ise konuşmasında Şehit Mehmet Eray’ı rahmetle andı.

“Bu bölgede her yere örnek olacak bir dayanışma görüyoruz” diyen Erhürman, eğitime öncelik veren Ali Karavezirler’in şevkle çalıştığını, bunu da yalnız yapmadığını kaydetti.

Değirmenlik bölgesinde bu tür bir çok etkinliğe katıldıklarını ifade eden Tufan Erhürman, aynı şeyleri tekrarlamak istemediğini kaydetti. Erhürman, fazla söze gerek olmadığını söyleyerek, “Özne burada” diyerek, öğrencilere seslendi.

Çocuklara; “Birbirimizi çok sevin, hep dayanışma içinde olun” diyen Erhürman, çocuklara çok kitap okumalarını da öğütledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Kitaplar eksilirse, öğretmenleriniz bize haber verecek, size kitap gelecek...” diye konuştu.

Haber: Rahme Çiftçioğlu / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)