Ülküay: “Park ücretlerine zam yapılacağı iddiaları doğru değil”

Ercan Havaalanı’nda park hizmeti veren Ülküay Otopark, yeni yılda park ücretlerine zam yapılmayacağını duyurdu.

Ülküay Otopark yetkilisi Sait Deniz yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni yılda otopark ücretlerine yönelik zam planımız yok. Bu yönde alınmış bir kararımız da yoktur” diyerek, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.