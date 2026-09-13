“Ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti. Yurttaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerin dinleyen CTP heyeti çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakaladı. Ayrıca, Milletvekili Asım Akansoy, Şifa Çolakoğlu ve Teberrüken Uluçay vatandaşlara hitap etti. Gerçekleşen ziyarette, CTP heyetinde milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ve Şifa Çolakoğlu, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, MYK Üyesi Hasan Öztaş, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer yer aldı.

Akansoy: Bu ülkede hukuku ve adaleti tesis etmek zorundayız

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkemizi büyük üzüntüye boğan gemi faciasına değinerek, konuyla ilgili araştırma komitesi kurulmasını önerdiklerini, ancak hükümet tarafından önerinin Meclis gündeminin sonuna atıldığını ifade etti. Olağanütü Meclis birleşiminde 6 Aralık’ta iki seçimin birlikte yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Akansoy, bunun zor olacağını söylediklerini ancak dinlenmediklerini kaydetti.

Karma oyun kaldırıldığını da hatırlatan Akansoy, bir değişiklik yapılacaksa Meclis’te olan veya olmayan herkesin görüşünün alınması gerektiğini söylediklerini, ancak bunun da dikkate alınmadığını ifade etti. Bakanlar Kurulu değişikliğinin karma oyun kaldırılmasıyla doğrudan ilişkisi olduğunu anlattı. CTP’nin yaklaşık bir ay önce güvenlik sorunu ile ilgili Meclis’i acil toplantıya çağırdığını anımsatan Akansoy, “Meclis’e gelmediler. Durumla ilgili lakayıtlıktan başka bir şey yapmadılar” dedi. 6 Aralık'a seçim kararı alındığını yineleyen Akansoy, CTP’ye büyük görev düştüğünü söyledi. Hükümet programının bir ay içinde açıklanacağını belirten Akansoy, hem kısa hem de uzun vadede ayakları üzerinde durabilecek bir ülke yaratmak için yol haritasını açıklayacaklarını ifade etti.

Asım Akansoy, araştırma sonuçlarının CTP’nin birinci parti olacağını gösterdiğini belirterek, halkın CTP’ye sorumluluk yüklediğini söyledi. Akansoy, “Bu ülkede hukuku ve adaleti tesis etmek zorundayız” dedi.

Uluçay: CTP ülkeyi yönetmek için gerekli hazırlıklarını tamamladı

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ülkeyi her alanda yeniden ayağa kaldırmak için CTP’ye büyük görev düştüğünü söyledi. Yaşanan üzücü gemi faciasına da değinen Uluçay, facianın ülkenin içine sürüklendiği yozlaşmış durumun özeti olduğunu ifade etti. Liyakata dayalı kurumsal yapıyı oluşturmaları gerektiğini belirten Uluçay, hükümetin geriye 40 milyar TL borç bırakacağını söyledi. Bu borcun altından kalkılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Uluçay, birçok yapıcı tedbirin yanında bütçe disiplini sağlamak adına harcama kalemlerinde disiplin öngördüklerini kaydetti. Göreve gelir gelmez nüfus sayımını kısa vadede yapacaklarını belirten Uluçay, nüfus sayımının sadece güvenlik açısından değil, orta vadede öngörülecek ekonomik hedefler açısından da yol gösterici olacağını söyledi.“CTP ülkeyi yönetmek için gerekli hazırlıklarını tamamladı” diyen Uluçay, ilk seçimlerin ardından CTP’nin bu ülkeyi yöneteceğini ve ülkeyi her alanda ayağa kaldıracağını ifade etti.

Çolakoğlu: Birlikte yöneteceğiz

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Birlikte yöneteceğiz” diyerek sözlerine başladı. Gerekli teknik düzeydeki ihtiyaçlarını tamamladıklarını belirten Çolakoğlu, “Bu ülkeyi bu ülkenin insanlarıyla, ortak fikir ve ortak akılla, gerçekçi çalışmalarla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.Bu ülkede çok daha iyi şartlarda, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam hakkı bulunduğunu belirten Çolakoğlu, bunu sağlayıp çocuklarımıza taşımak zorunda olduklarını söyledi.

Pazartesi günü okulların açılacağını hatırlatan Çolakoğlu, okulların yine sorunlarla açılacağını belirterek, “Örgüt başkanları geçici öğretmenlerin kim olacağını belirliyor. Çocuklarımızın geleceği zümresel çıkarlara kurban ediliyor” dedi.