196 okulda yaklaşık 59 bin öğrenci ve 6 bin 500 öğretmen ders başı yapacak

Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı, ilköğretimde yarın, ortaöğretim ve meslek liselerinde ise 15 Eylül Salı günü başlayacak.

Yeni öğretim yılında 196 okulda yaklaşık 59 bin öğrenci yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak. KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapacak.

Eğitim yılı takvimi

Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Akademik Takvim’e göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 29 Ocak 2027 Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 16 Şubat Salı günü başlayacak, eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2027 Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtılmasıyla tamamlanacak.

Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 15 Eylül Salı günü başlayacak eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 29 Ocak 2027’de karne dağıtımıyla sona erecek.

İkinci dönem 16 Şubat’ta başlayacak, eğitim öğretim yılı ise 11 Haziran 2027 Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak.

Kolej sınavları

Takvimde yer alan bilgilere göre, Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS-1) 30 Ocak 2027 Cumartesi, ikinci basamağı (KGS-2) ise 5 Haziran 2027 Cumartesi günü yapılacak.

Liselerin sınavları

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 19 Haziran 2027 Cumartesi günü yapılacak.

Meslek liseleri programlarına tercih başvuruları 16-22 Haziran tarihleri arasında alınacak, 9’uncu sınıflara yerleşen öğrenciler ise 23 Haziran’da açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne giriş sınavı ise 23-25 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğretmen, öğrenci ve okul sayıları

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 kamu ve 22 özel olmak üzere 132 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 38 kamu ve 12 özel olmak üzere 50 okulda ise yaklaşık 25 bin 600 öğrenci eğitim alacak.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 14 okulda yaklaşık 4 bin 200, Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde ise yaklaşık 900 öğrenci öğrenim görecek.