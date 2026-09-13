Rukiye Tunçer’in katiline 3 gün tutukluluk

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer’i araç içerisinde spiral iş aletiyle başına vurarak öldüren S.A.T., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, dün saat 18.00 sıralarında S.A.T.’nin, eşi Rukiye Tunçer ile birlikte kullanımındaki araçla Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Polis, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkan aracın yaklaşık 110 metre tarla içerisinde ilerlediğini, ardından S.A.T.’nin araçta bulunan spiral iş aletiyle Rukiye Tunçer’in yüzüne vurarak ölümüne neden olduğunu aktardı.

Zanlının olay yerinde tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten polis soruşturma kapsamında üç gün tutukluluk talep etti mahkeme talebi onayladı.