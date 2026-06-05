“Ülkenin geleceğini birlikte kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Vadili’de halkla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen Vadili halk buluşmasında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yurttaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İncirli’ye Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Fide Kürşat ile Sami Özuslu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve Örgüt Sekreteri Koral Aşam eşlik etti. İncirli, burada yaptığı konuşmada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunları çözmeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Bu memleketi adım adım iyileştireceğiz, her alanda ayağa kaldıracağız” dedi.

“CTP bu ülkede yaşayan herkes için mücadele ediyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Vadili’de yaptığı konuşmada, CTP’nin yıllardır adalet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, partinin hiçbir zaman umudunu ve mücadele azmini kaybetmediğini söyledi. CTP’nin kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu ifade eden İncirli, “Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. CTP bu ülkede yaşayan herkes için mücadele ediyor” dedi ve bunun en somut örneklerinin CTP’li belediyelerde görüldüğünü kaydetti. Seçimlere de işaret eden İncirli, “CTP bu seçimlerin tümünden zaferle çıkacak” dedi. İncirli, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunları çözmeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Bu memleketi adım adım iyileştireceğiz, her alanda ayağa kaldıracağız. Mali disiplini sağlayacağız. Üretimi ve istihdamı destekleyeceğiz. Kendi ayakları üzerinde duran, kurumları güçlü, insanlara güven veren bir ülke yaratacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin geleceğe güvenle bakabildiği bir düzen kuracağız”

Ülkede giderek artan mutsuzluk, güvensizlik ve umutsuzluğa da dikkat çeken İncirli, CTP’nin yeni bir toplumsal düzen kurma hedefiyle çalıştığını ifade etti. “İnsanların içindeki ümitsizliği tamir edeceğiz” diyen İncirli, halkın geleceğe güvenle bakabildiği, çocukların ve gençlerin ülkelerinde mutlu yaşayabildiği bir düzen kurmak için mücadele ettiklerini söyledi. “Bu partiyi hep birlikte tek başına iktidara taşıyalım. Bu ülkenin geleceğini birlikte kuracağız” diyen İncirli, güzel günlerin yeniden bu ülkenin insanlarıyla buluşacağına olan inancını dile getirdi. Konuşmasının sonunda, geçmişten bugüne partiye emek veren tüm CTP’lileri anan İncirli, memlekete sahip çıkma sorumluluğunu aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Latif: Bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de Vadili ile güçlü bağları bulunduğunu ifade ederek çocukluğundan bu yana bölgenin içinde olduğunu belirtti. Bölge halkına hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Latif, “İnsanlarımızın Vadili’ye dair aidiyet ve farkındalık duygusunu güçlendirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuşarak projelerini aktardı. Latif, hayata geçirilen çalışmaların bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini vurgulayarak bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayalp: CTP tek başına iktidar hedefiyle yoluna devam ediyor

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise yaptığı konuşmada ülkede yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve yönetim sorunlarına dikkat çekerek CTP’nin tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı. “CTP önüne iktidar hedefi koydu ve adım adım kararlılıkla ilerliyor” diyen Kayalp, CTP’nin en büyük gücünün halkla kurduğu güçlü bağlar olduğunu söyledi ve örgütlü mücadelenin başarıyı getireceğini belirtti