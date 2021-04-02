“Ülkedeki sistemsizlik yüzünden alınan kararlar sadece günü kurtarabildi, insanlar işsiz kaldı”

Voltem Elektrik şirketinin sahibi, elektrik mühendisi, genç iş insanı, Volkan Tunalı, Kıbrıs’ın kuzeyinde günü birlik kararlar alındığını belirtti, “Bu ülkedeki sistem tam bir sistemsizlik…” dedi ve ekledi: “Yaşadığımız sistemsizlik birçok iş yerinin kapanmasına, birçok kişinin de işsiz kalmasına neden oldu”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Kumarcılar Hanı’nda ofisi bulunan ve ülkemizde elektrik sektöründe çalışmalarını sürdüren elektrik mühendisi, Voltem Elektrik direktörü ve genç iş insanı Volkan Tunalı, pandemi döneminde özellikle özel sektörün çok büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı, ülkede bir sistemsizlik olduğunu ifade etti.

Bu süreçte görevde bulunan iki hükümetin de aldığı kararların tamamen bir kafa karışıklığı yarattığını aktaran Tunalı, “Hükümetlerin pandemi döneminde özel sektörü desteklemesi ve sürdürülebilir projeler üretmesi gerekirdi. Maalesef bu olmadı” dedi.

Ülkemizdeki gençler hakkında da değerlendirmeler yapan Tunalı, gençleri girişimciliğe teşvik edecek bir yapının olmadığının altını çizdi. Tunalı, Genç İş Adamları Derneği’nin bu konuda çalışmaları olduğunu fakat derneğin yaptığı çalışmalar dışında başka bir çalışma yapılmadığını belirterek, gençlerin sadece “biz devlet işine girelim, devlet kapısı iyidir” yaklaşımında olduğunu dile getirdi.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Volkan Tunalı, 1981 İzmir doğumluyum. Evliyim bir çocuk babasıyım. 2015 yılının Aralık ayından beri Kıbrıs’ta yaşıyorum. Türkiye’de yaşarken elektrik sektöründe birçok uluslararası şirkette beyaz yakalı olarak çalıştım. Buraya gelmemle birlikte 3 yıl Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde çeşitli kademelerde çalıştım. 1 Temmuz 2019’da Voltem Elektrik şirketini kurdum.

Elektrik sektöründe hizmet veriyorsunuz. Bu sektörü tercih etmenizin sebebi nedir?

Üniversite yıllarında bu sektöre girdim. Aynı zamanda aile şirketimiz de vardı. Açıkçası oradan da biraz ilham aldım. 1998 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Elektrik sektörü dünyada hiçbir zaman ihtiyacın bitmeyeceği bir sektördür. Bir nebze kendimi işin içerisinde buldum diyebilirim.

Genç yaşta atılım yaptınız ve iş kurdunuz. İşinizi kurarken zorlandığınız noktalar oldu mu?

Açıkçası Kıbrıs özelinde işimi kurarken çok zorlandım. Bu ülkedeki en büyük sorun devlet kanalının çok ağır işlemesi. İnsanları iş yapmama adına orada bulunmasını çok fazlasıyla hissettim. Sanki orada duran personel sadece orada duruyor gibi geldi. Evet, içlerinde çok değerli personel de var ama sanki iş üretmek gibi bir öncelikleri yok. Sadece gelip, gidiyor gibi hareket ediyorlar. Yetişmiş eleman zaten yok denecek kadar az…

“Müşterilerimize değer katarak büyümeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz”

İş yaşamında geleceğe dair ne gibi hedefleriniz var?

Herkes gibi biz de firmamızı daha ileriye taşımak istiyoruz. Projelerle yatırımcılara en uygun ürünü, en kaliteli şekilde teslim etmek için uğraşıyoruz. Hizmet ve sonuç odaklı bir kurumuz. Yaptığımız işlerle müşterilerimize değer katarak büyümeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz.

Bize biraz sektörünüzden bahsedebilir misiniz?

Proje bazlı elektrik malzemesi tedariki, projelendirme yapıyoruz. Elektrik sektöründe danışmanlık hizmeti veriyoruz, Türkiye’de TEDAŞ, burada da KIB-TEK ve özel şirketlerin ihalelerine katılıyoruz. Uluslararası olarak Özbekistan’da ve Arnavutluk’ta devam eden iki projemiz var. Elimizden geldiği kadar özelde sektöre, genelde ülkeye fayda sağlamaya çalışıyoruz.

“Gençlerde “biz devlet işine girelim, devlet kapısı iyidir” anlayışı var”

Ülkemizde gençleri girişimciliğe teşvik edecek bir yapı var mı?

Bu yapının oluşması ve gelişmesi için Genç İşadamları Derneği (GİAD) bundan önceki dönemde bir oluşum içerisine girdi, bu dönemde de girmeye devam ediyor. Dernek bu işin çok uğraşıyor. Ama genel anlamda bakacak olursak maalesef bu 5 buçuk yılda bu adada gördüğüm şey gençlerde “biz devlet işine girelim, devlet kapısı iyidir” yaklaşımıdır. Ülkedeki gençler hiç girişim yapmak istemiyor, girişim yapmaktan kaçıyorlar. Ada dışına çıkıp sonradan adaya gelenler girişimci ruhuna bir şekilde sahip oluyor ama eğitim ve öğretim hayatını burada geçirmiş gençler de maalesef bu ruh yok.

Pandeminin sektörünüze ne gibi bir etkisi oldu?

Sadece elektrik sektörüyle alakalı değil, adamızda ve dünyada büyük bir sıkıntıya yol açtı. Birçok yerde yaşanan sorun hepimize yansıdı. Sektörde daralma oldu, işler durdu, çalışanlar ülkelerine döndü. Genel anlamda ciddi bir sıkıntı yarattı. Buradaki işlerin yanı sıra, Özbekistan’da ve Arnavutluk’ta sürdürdüğümüz projelerde aksamalar oldu. Projelerde büyük sıkıntı yaşadık ve geriye gittik. Arnavutluk’taki projeyi Nisan sonunda yeniden devam ettirmeyi hedefliyoruz.

“Hükümetler özel sektörün yanında çok fazla bulunmadı”

Özellikle son 1 yıl içerisinde birçok kişi işsiz kaldı, birçok iş yeri de kapandı. Genç bir girişimci olarak bu durum sizi korkutuyor mu?

Kapanmalar hepimizi derinden etkiledi. Kaynak sıkıntısı yaşamayan ve öz kaynakları kuvvetli olan firmalar bu süreci minimum zararlı yürütmeye çalıştılar ama herkes büyük zarar gördü. Bu dönemde iki hükümet gördük, iki hükümet de maalesef özel sektörün yanında çok fazla bulunmadı. Özel sektöre dair verilen sözler yerine getirilmedi. Ben krizlerin yeni fırsatlar doğurabildiği penceresinden bakıyorum. Krizden nasıl daha faydalı daha üretken olabileceğimizi düşünmek bizi ayakta tutuyor.

Son 1 yıl içerisinde iki kez kapanmaya gittik. Bu durum sizi ve işinizi nasıl etkiledi?

Bu durumun hem bireysel olarak, hem de işimiz açısından bizleri etkilemediğini söylersek yalan söylemiş oluruz. İşim gereği şu an benim yurt dışına çıkmam gerekiyor. Eğer gidip gelirsem karantinaya alınma durumum olacak. Bu yüzden de buradaki işim önemli derecede aksayacak. Hem ekonomik yönden, hem de ruhsal yönden çok etkilendik. Açıkçası bu çok zor bir durum…

Bu süreçte hükümetin aldığı önlemler yeterli midir? Ne yapılmalıydı?

Az önce dediğim gibi bir yıllık süreçte iki hükümet gördük. Bunun yanında bir seçim süreci geçirdik, bir önceki hükümetin aldığı kararlarla, şimdiki hükümetin aldığı kararlar arasında farklılıklar oldu. Bunlar da kafa karışıklığına sebep oldu. İnsanlar ne yapacağını bilemedi. Hatta bazı zamanlarda bir önceki gün alınan kararlar bir sonraki gün değişti. Özellikle özel sektör büyük sıkıntılar yaşadı ve özel sektör çalışanlarının yanında durmadı. İnsanlar da ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşadı. Hükümetlerin pandemi döneminde özel sektörü desteklemesi ve sürdürülebilir projeler üretmesi gerekirdi. Maalesef bu olmadı.

“Günü kurtarmak adına alınan kararlar yüzünden insanlar böyle bir dönemde işsiz kaldı”

Ülkemizde bir sistemsizlik söz konusu… Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu ülkede ne yazık ki plan ve program yok. Bugün A hükümeti gelir yarın B hükümeti ama her şeyin plan ve program çerçevesinde gitmesi lazım. Bu ülkede anlık ve günü kurtaracak kararlar çok fazla alınıyor. Herhangi bir konuda bir adım atılıyor ama bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği, bunun bizlere ne kadar pozitif, ne kadar negatif etki yaratacağı hiç düşünülmüyor. Bunu hep birlikte görüp yaşıyoruz. Bu ülkedeki sistem tam bir sistemsizlik… Birçok sektörün kapanması da yaşadığımız bu sistemsizlikten oldu. Günü kurtarmak adına alınan kararlar yüzünden insanlar böyle bir dönemde işsiz kaldı.