“UBP-DP-YDP Hükümeti, gözünü çalışanların maaşına dikti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’nin, gözünü çalışanların maaşına diktiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, vergi matrahlarının enflasyon oranında güncellenmemesi durumunda, çalışanların Ocak sonu brüt maaşlarına alacakları artışın yüzde 37'sinin Maliye Bakanlığı'na vergi olarak gideceğini belirtti.

Barçın’ın açıklaması şu şekilde:

“2026 yılında uygulanacak Vergi Matrahlarının en azından enflasyon oranında artırılıp artırılmayacağına yönelik sorularımıza hükümet bugün oldu hala daha net cevap vermemekte, adeta kaçamak cevaplar ile günü kurtarmaya çalışmaktadır.

En az enflasyon oranında vergi matrahlarının güncellenmemesi durumunda gerek özel gerekse kamu çalışanlarının çok çok büyük çoğunluğu muafiyetler sonrası maaşlarının %37'sini Maliye Bakanlığı'na gelir vergisi olarak ödemek zorunda kalacaktır.

Ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz bu dönemde, kayıt dışılıkla ilgili hiçbir önlem almadan salt bordro mahkumlarının yani ücretli çalışanların gelirlerine göz koymak hem özel sektör çalışanlarının maaş beyanlarını gerçek maaşları üzerinden yapmaması sonucunu doğuracak hem de kayıt dışılığın artmasına neden olacaktır.

İğneden ipliğe tüm resim, harç ve vergileri en az enflasyon oranında artıracak olan hükümet, derhal vergi matrahlarını da en az enflasyon oranında artıracağını açıklamalıdır.

Enflasyon oranında vergi matrahlarının güncellenmemesi durumunda, çalışanların Ocak sonu brüt maaşlarına alacakları artışın %37'sinin Maliye Bakanlığı'na vergi olarak gideceği ve 2026 yılının ikinci yarısından itibaren de asgari ücretliden vergi alınacağı gün gibi ortadadır.”