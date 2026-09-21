Mehmet Bayhan’ın kimliği kesinleşti

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında geçtiğimiz gün naaşına ulaşılan kişinin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Üstel, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini belirterek, Bayhan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Üstel’in açıklaması şöyle:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce naaşına ulaşılan vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımızın Mehmet Bayhan olduğu kesinleşmiştir.

Kazanın ilk anından itibaren kayıplarımıza ulaşmak, kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak ve ailelerin yaşadığı belirsizliği sona erdirmek amacıyla ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Merhum Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”