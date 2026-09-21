Mehmet Bayhan’ın ölüm haberini ailesi basından öğrendi

Filo Jet faciasında kaybolanları arama çalışmaları kapsamında cansız bedenine ulaşılan Mehmet Bayhan'ın kimliğinin, ailesinden önce basına servis edildiği ve ailenin, ölüm haberini basından öğrendiği ortaya çıktı...

Başbakanlığın bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Cumartesi günü bulunan naaşın Mehmet Bayhan’a ait olduğu bildirildi.

Açıklamanın ardından YENİDÜZEN’in ulaştığı Bayhan ailesi, kendilerine yetkili makamlarca herhangi bir bilgi verilmediğini belirtti.

22 gündür oğullarından gelecek bir haber için bekleyen aile, yetkililerin bu ihmaliyle bir kez daha sarsıldı.

​30 Ağustos'ta meydana gelen faciada 15 kişi yaşamını yitirmişti; kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.