Kıbrıs Türk Ticaret Odası MÜSİAD Fuarı’nda yerini alıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası görünürlüğünü artırmak, yeni ticari bağlantılar kurulmasına katkı sağlamak ve üyelerinin farklı pazarlara erişimini desteklemek amacıyla MÜSİAD Fuarı’na katılıyor.

KTTO, fuarda kuracağı standı aracılığıyla Odanın faaliyetlerini, Kıbrıs Türk ekonomisinin ve özel sektörünün potansiyelini, üyelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri ziyaretçilere tanıtacak. Fuar süresince iş insanları, yatırımcılar ve farklı sektörlerin temsilcileriyle yeni iş birliği ve ticaret olanaklarının geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunulacak.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, fuara katılıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Türk özel sektörünün dış dünyayla daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“İş dünyamızın yeni pazarlara ulaşmasını, yeni iş ortaklıkları geliştirmesini ve uluslararası alanda daha görünür hale gelmesini önemsiyoruz. MÜSİAD Fuarı’nı da Kıbrıs Türk iş dünyasının potansiyelini anlatmak, üyelerimizi yeni ticari fırsatlarla buluşturmak ve iş bağlantılarımızı güçlendirmek açısından önemli bir platform olarak görüyoruz.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmaya, yeni iş ve yatırım bağlantıları oluşturmasına katkı sağlamaya ve Kıbrıs Türk özel sektörünün dışa açılımını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürecektir."