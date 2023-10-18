Türk elektrik şirketi, borcunu ödemeyen ülkenin elektriğini kesti

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Bissau karanlığa gömüldü. Ülkenin Ekonomi Bakanı Suleimane Seidi, Türk elektrik tedarik şirketi Karpowership’e borçlu olduklarını ve bu nedenle elektriklerinin kesildiğini söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Seidi, Karpowership’e toplamda 17 milyon dolar borçlarının olduğunu belirtti.

Seidi, 15 milyon dolarlık borcun ödenmesine yönelik düzenlemelerin sürdüğünü ve sorunun 15 gün içinde çözüleceğini taahhüt etti.

Karadeniz Enerji Grubu’na bir şirketi olan Karpowership, yüzen enerji santrallerine sahip dünyanın en büyük enerji operatörlerinden biri.

Güney Amerika ve Afrika’da birçok ülkede faaliyet gösteren Karpowership’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, 2019 yılından bu yana Gine-Bissau’nun enerjisinin tamamını karşılıyor.

Bairro Ajuda'da yaşayan Nene Bangura isimli bir bölge sakini, AFP muhabirine "Buzdolaplarımız çöpe atmak zorunda kalacağımız yiyeceklerle dolu. Ne yapacağız? Bunun bedelini bize kim ödeyecek?" dedi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gine-Bissau, Dünya Bankası verilerine göre 1,9 milyon nüfusa sahip.