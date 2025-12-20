Türk Ajansı Kıbrıs, 52 yaşında

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, 52’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

TAK’ın 21 Aralık 1973’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talimatıyla, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla yayın hayatına başladığını hatırlatan Gürdallı, ajansın kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir habercilik

Fehmi Gürdallı, TAK’ın yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmakla kalmadığını, ülkedeki tüm önemli gelişmeleri halka duyurarak tarihe not düştüğünü vurguladı.

Gürdallı, dünya basınının, Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kıbrıs Türk Federe Devleti ilanı, KKTC'nin kuruluşu, seçimler ve liderlerin önemli açıklamaları başta olmak üzere önemli olayları TAK üzerinden takip ettiğini kaydetti.

TAK yasasının öngördüğü şekilde toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durarak yayın yapmaya çalıştıklarını belirten Fehmi Gürdallı, tarafsızlık, objektiflik ve güvenilirlik üzerinde hassasiyetle durduklarını ve durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bir ajansın ancak iyi bir takım oyunuyla başarılı olabileceğini söyleyen Gürdallı, TAK’ın gazetecilik tutkusuna sahip, deneyimli ve iyi bir ekibe sahip olduğunu ifade etti

Gürdallı açıklamasını, “Türk Ajansı Kıbrıs’ın 52’nci yaşı kutlu olsun. Bu vesileyle Ajansımızın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, fedakârca görev yapan çalışanlarımıza başarılar diliyorum." sözleriyle noktaladı.

Bir daktilodan bugüne…

Kıbrıs Türk medyasının ana haber kaynağı Türk Ajansı-Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının hem doğru bilgi alması, hem de sesini dünyaya duyurabilmesi amacıyla, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın talimatı ve Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin kararıyla kuruldu.

İlk bültenini 21 Aralık 1973’te çıkaran TAK, Said Arif Terzioğlu’nun müdürlüğünde bir daktilo ve birkaç haberle başladığı yayın hayatında 52 yılı geride bıraktı. Ajans, ikinci müdür Kemal Aşık döneminde ise yasal statüye kavuştu.

Kıbrıs Türk basını yanında, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarına ve uluslararası ajanslara hizmet veren TAK, haber, fotoğraf, Kıbrıs Rum basını özetleri ve İngilizce haber bültenlerini abonelerine sunuyor.

Son yıllarda hem personel, hem de alt yapı olarak güçlendirilen ajansta halen toplam 40 personel görev yapıyor.