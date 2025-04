“Turizmde de sınıfta kaldık”

Ebru OSMAN – Yasmin MORAN

Girne çarşısında faaliyet gösteren esnaflar, özellikle üçüncü ülkelerden gelen turistlerin sayısındaki düşüşten şikayet ederken, son dönemde Kıbrıs’ın kuzeyine gelen turistlerin büyük çoğunluğunu Türkiye’den gelen ziyaretçilerin oluşturduğunu ifade etti. Birçok esnaf, turist sayısının yıllar içinde azaldığını vurgulayarak, “Yıllardır çarşıda esnafız, son iki yıl içinde bu kadar yetersiz bir turist akımı görmedim” dedi.

Bazı esnaflar ise, çarşıya gelen Kıbrıslıların sayısında da ciddi bir azalma olduğuna dikkat çekerek, hem Kıbrıslı esnafların giderek azaldığını hem de yerli halkın çarşıya inmeyi tercih etmediğini dile getirdi.

Turizm sektörünün yeterince tanıtılmadığını ve otellerin önceliği ‘casino müşterilerine’ verdiğini söyleyen bir başka esnaf, “Turizmle ilgili bir gelişim yok, hükümet tanıtım yapmıyor. İşimiz zor, oteller pahalı, yeteri kadar yer yok ve turist gelemiyor. Oteller daha çok casinolara gelen müşterilere yönelik çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den gelen turistlerin alışveriş alışkanlıklarının da belirli olduğunu dile getiren esnaf, “Türkiye’de fiyatların pahalı olduğu ürünleri buradan alıyorlar. Dolayısıyla zaten belli sınırlar içerisinde giden alışverişte, çarşımızda belli başlı mağazalar oluyor bu da çarşımızın kalitesini git gide kaybettiyor.”dedi.

Yabancı turist sayısının giderek azaldığına dikkat çeken bir esnaf, 10-15 yıl öncesine kadar İngiliz turistlerin, Türkiyeli turistlere kıyasla daha fazla olduğunu belirterek, “Nasıl başardıysak bu kitleyi kaybettik, İngiliz turistlerin ayağını Kıbrıs’ın kuzeyinden kestik” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin tatil için turistlere artık daha cazip ve uygun fiyatlı geldiğini vurgulayan bir esnaf, geçtiğimiz yıl Yunan adalarının Türkiye vatandaşlarına açılmasının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki turizmi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu yıl Yunan adalarına giden turist sayısının artması durumunda, turizmde daha büyük bir düşüş yaşanmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Bir diğer esnaf ise, “İnsanlar artık Avrupa’yı daha çok tercih ediyor. Örneğin, iki kişi Yunan adalarına tatile gittiğinde artık daha ucuza geliyor” dedi.

Çarşı esnafı ne dedi?

Seçkin Akcan: “Biz bize kaldık turizmde de sınıfta kaldık”

“Yıllardır bu çarşıda esnafım son iki yıl içerisinde bu kadar yetersiz bir turist akımı görmedim. Bu bizim ekmeğimizle oynamak demektir çünkü biz genelde ne kadar yerel halkla çalışırsak çalışalım bizim en büyük desteğimiz turizmdir. Bu sene yeterince turist olmadı, Güney’den gelenler vardı onlarda azaldı, biz bize kaldık turizmde de sınıfta kaldık.”

Mostafa Yaprak: “Ekonomi ve siyasi istikrarsızlık turizmi de vurdu”

“Bu yıl turizmdeki beklentimiz biraz düşük bir seviyede. Maalesef ki istediğimiz gibi ilerlemiyor. Çünkü siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomide yaşanan çöküntüler sebebiyle artık Kıbrıs’ın kuzeyine olan güven biraz azaldı. Buraya yapılan yatırımlar artık çok ön plana çıkmıyor. Haliyle turist destinasyonları Kıbrıs’ın güneyine aktarılıyor. Geçtiğimiz günlerde de Türk Devletleri Teşkilatı’nda yaşanan olayla ilgili, Türkiye’yi tamamen işgalci kıta olarak tanıdıkları için böyle bir algı yaratılmaya çalışıyor ve haliyle eski dönemdeki turist destinasyonlarımız azaldı ve artık eskisi gibi İngilizler, Almanlar ve özellikle İsrailliler burayı rağbet görmüyor. Artık beklentimiz önümüzdeki dönemlerde turistlerin buraya biraz daha akım etmesidir bu bizim açımızdan çok daha iyi olur. Tabii bunun için de bazı faktörler daha vardır, ekonomide biraz istikrar sağlanması lazım ve TL’nin değeri yükselmesi gerekiyor. Eğer ki Kıbrıs’ın kuzeyinde enflasyon biraz daha düşerse alım gücümüz de artacaktır. Alım gücünün artması az talep ilişkisini dengeleyecektir. Bu da ekonomik hayata refah katmış olacak. ”

Hatice Öztonga: “Son olan siyasi olaylardan sonra bu sene turizm konusunda çok ümitli değiliz”

“Son olan siyasi olaylardan sonra bu sene turizm konusunda çok ümitli değiliz. Ancak turistler muhtemelen yine gelmeye devam edecek, çünkü insanlar hiçbir şeyden etkilenmiyor. Özellikle Türkiye’den turistlerimiz çok fazla geliyor, çünkü onlar için Kıbrıs’ın kuzeyi bir kaçıştır. Türkiye’de ortalık bu kadar karışmışken hala gelmeye devam edecek bu insanlar diye düşünüyorum. Her şey çok pahalı diyerek konuştukları halde bu kadar turistin gelmesi beni şaşırtıyor.

Çarşıda haftanın belli günleri var, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri çok sakinken geriye kalan günlerde caddelerde inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Enflasyon demeden, TL bu kadar düşmesine rağmen yine de çok turist gelmesine hayret ediyorum. En çok istediğim şeylerden biri bu sene kaliteli müşteri gelmesidir. Ada’nın sağlığı için özellikle de sosyal ve kültürel politikasının değişememesi ve yapısının bozulmaması için bu yıl kaliteli ve bilinçli müşterilerin gelmesini umuyorum.”

Cemal Candaş: “Nasıl başardıysak, İngiliz turistlerin ayağını Kıbrıs’ın kuzeyinden kestik”

“1983 yılında ben Girne’ye geldim ve dükkanımı açtım. 1983 yılından beridir turizm konusundaki beklentilerimiz hep beklentide kalıyor. Bazı dönem çok iyi bir sezon geçirirken, bazı dönem de çok kötü bir sezon geçiriyoruz, ortayı bulamıyoruz. Buradaki en önemli sorunlardan biri de 3. Ülkelerden turist gelmemesidir. Turistlerimizin %95’i Türkiye’den geliyor. Türkiye’den gelen turistlerin de alacağı eşyalar hep bellidir. Örneğin, içki sigara, valiz alıyorlar, Türkiye’de fiyatların pahalı olduğu ürünleri buradan alıyorlar. Dolayısıyla belli sınırlar içerisinde giden alışverişte çarşımızda belli başlı mağazalar oluyor. Çarşımız git gide kalitesini kaybediyor. 10-15 sene öncesini düşünüyorum, İngilizler Türkiye’li turistlere göre daha fazlaydı çarşımızda. Bunu nasıl başardıysak, yok ettik bu kitleyi ve İngiliz turistlerin ayağını Kıbrıs’ın kuzeyinden kestik. Kıbırs’ın güneyinde turistler akın akın gitmeye devam ediyor. Biz ne yapıp edip 3. Ülkelerden turistleri buraya getirmemiz gerekiyor.

Hasan Nazlımoğlu: “Turizmde her sene bir aksikilik çıkıyor, turist akımında azalma bekliyoruz”

“Pusuya yattık bekliyoruz, henüz daha asıl turist akımı başlamadı. Hafta sonları bazen daha yoğun olabiliyor. Sezon ufak ufak açılacağını belli ediyor, beklemedeyiz. Her sene bir aksilik çıkıyor umarım bu sene çıkmaz. Bir yavaşlama söz konusu bekliyoruz, göreceğiz.”

Haluk Zengel: “Turizm, oteller ve casinolar için çalışıyor”

“Beklentilerimiz yüksek ama olacağını düşünmüyoruz çünkü pahalı. İnsanlar Avrupa’yı daha çok tercih ediyor. Örneğin iki kişi Yunanistan adalara tatile gittiğinde artık daha ucuza geliyor. İşlerimiz çok iyi olsun istiyoruz ama bu durumda olacak gibi de gözükmüyor. Ne olacağını bilmiyorum, her esnaf bekliyor. Turizmle ilgili bir gelişim yok, hükümette turizme yönelik bir şey yapmıyor tanıtım yok. İşimiz biraz zor, hoteller pahalı yeteri kadar yer yok ve turist gelemiyor. Hoteller casinoya gelen kişilere yönelik çalışıyor. Biz istiyoruz ki eski zamanlarda ki gibi olsun, turist vardı çarşıda bir güzellik vardı şimdi ise yok. Önceden turist olarak gelenlere evleri satınca artık turistlikten çıkıp yerleşimci oldular ve buda bizim zararımıza oluyor. Her gelene ev satarsan turistlikten çıkıp, yerleşimci olur ve esnaftan bir hediyelik almaz çünkü nasıl olsa burada yaşıyorum diye düşünür. Turistlere ev ve arsa satışlarından vazgeçsinler, birileri zengin oluyor ama zararı halka yansıyor. Bin bir çeşit insan oldu burada yolda da görüyoruz trafikte de görüyoruz, her yerde görüyoruz. Otuz yıldır buradayım eskiden bir sürü Kıbrıslı esnaf arkadaşımız vardı şuan bir tane Kıbrıslı çarşıda kalmadı. Yerli insanlar çarşıya da inmiyor eskisi gibi değil”

Derviş Candaş: “Yunan adalarının Türk halkının turizmine açılması, bizim için en büyük tehdittir”

“İş sahibi olan insanlar olarak mutlaka turizmin iyi ve güzel bir şekilde canlı bir şekilde geçmesini istiyoruz. Çünkü bizim buradaki müşteri profilimizin %99’unu Türkiye’den gelenler teşkil ediyor. Onların gelmemesi bizim işimizin bozulmasına neden olur. Dolayısıyla benim özellikle ekonomik yönden baktığımda, turizmin gayet iyi bir şekilde geçmesini istiyor ve diliyorum.

Geçtiğimiz yıl Yunan adalarının Türk turistlere açılması bizde büyük bir panik yarattı. Bu durum bize ciddi şekilde olumsuz yansıdı çünkü Türkiye'den gelen turistler, o adaları tercih etmeye başladı. Ulaşım, konaklama ve dolaşım maliyetleri orada daha uygun olduğu için bu değişim bizi büyük oranda etkilemişti.

Eğer ki Türkiye’deki turistler Yunanistan’ı daha çok tercih eder ve artarak devam ederse ve bu sene o oran 2 ya da 3’e katlanırsa bu durum bizi daha çok etkileyecek, beni en çok endişelendiren durum budur. Ama eğer bu durum gerçekleşmezse, Türk halkı için tatil yapabilecek en güzel ve fiyat açısından en uygun destinasyon Kıbrıs’ın kuzeyidir.

Dövizin durumu belli, gidip de Avrupa’da euro harcamak her babayiğidin harcı değildir. Dolayısıyla Yunan adaları Kıbrıs’ın kuzeyindeki turizm için en büyük tehdittir. Diliyoruz ki bu sene bu durum bizi çok etkilemez ve geçen seneki rakamların altında kalır. Ancak eğer ki bu iş büyürse ve bizi etkilerse bizim işlerimiz burada bozulur ve bu çarşıdaki herkesin illeri bozulur.”

Ferzaneh Abolfthy: Pandemi döneminden bu yana gelen turistler oldukça değişti

“Şu an turizm sezonu için biraz erken, ancak yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağını düşünüyorum. Pandemi döneminden bu yana gelen turistler oldukça değişti. O zamanlar herkes eve kapanmıştı, insanlar tatile ihtiyaç duyuyordu ve buraya geliyorlardı ama satışlarımız yine de iyi değildi. Pandemiden ancak üç yıl sonra satışlarımız normale döndü ve o günden bu yana her yıl biraz daha artış yaşandı. Türkiye’den gelen turistler ise yazı beklemeden yılın her döneminde geliyor. Ancak İngiliz, Alman ve Rus turistler daha çok yaz aylarında tercih ediyor.”