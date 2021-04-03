Turizm Emekçileri ‘açlık grevi’ başlatıyor

Bakanlar Kurulu’ndan uzun bir süredir açılım kararı bekleyen turizm emekçileri Pazartesi günü Başbakanlık önünde ‘açlık grevi’ yapma kararı aldı.

Turizm sektörü çalışanları, dün toplanan Bakanlar Kurulu’ndan sektörün açılımına dair bir karar alınmadığı gerekçesi ile çadır kuracaklarını ve netice alana kadar Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını ifade etti. Pazartesi günü Başbakanlık önüne çadır kuracak olan turizm emekçileri, bu yolda mücadele eden herkesin orada olması çağrısında da bulundu.