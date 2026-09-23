Trump: "Ara seçimlerden sonra İran ile anlaşma yapabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ülkesinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerden sonra İran ile bir anlaşma yapabileceğine inandığını söyledi.

Trump, daha sonra da İranlı ve Amerikalı liderler arasında gerçekleşen toplantı hakkındaki bir soruya, "Çok verimli bir toplantıydı" diye yanıt verdi.

Trump, 22 Eylül'de ABD ve İran liderleri arasında, özel elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da katıldığı üç saatlik bir görüşme yapıldığını söyledi.

Trump, görüşmede hangi İranlı liderlerin bulunduğunu belirtmeden, "Çok iyi ve verimli bir toplantıydı" dedi.

Trump, "Sonucun ne olacağını göreceğiz" dedi.

İran'ın resmi devlet haber ajansı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un New York'taki BM Genel Kurulu marjında bir araya geldiğini doğruladı, ancak bu görüşmenin ABD'nin "ısrarı" üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Devlet yayıncısının Telegram kanalında yer alan habere göre, görüşmeler İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın "yeniden açılması için şartlarını" iletebilmesi için yapıldı.

Haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma koşulları arasında "[ABD tarafından uygulanan] deniz ablukasının derhal kaldırılması, İran'ın dondurulmuş tüm varlıklarının derhal serbest bırakılması ve [Direniş Ekseni'nin] dahil olduğu tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi" sıralandı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da Trump, "Vermem gereken büyük bir karar var. İran'la, ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük hale getirmelerine olanak tanıyan bir anlaşma mı yapılacak?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Yoksa İslam Cumhuriyeti'ni, insanları ve ülkeleri bir daha asla öldürme ya da yok etme fırsatı bulamayacakları şekilde süratle yerle bir mi edeceğim? Onları, hayatta kalma şansı olmaksızın cehenneme mi göndereceğim?" diye devam etti.

Ancak Trump daha sonra da "Seçimden hemen sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü anlaşmamaları mantıksız olur. Ara seçimlerde nasıl bir performans sergileyeceğimi görmeyi bekliyorlar" diye konuştu.

Trump, "İran rejimi zayıf ve çaresiz" derken "Tahran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını" vurguladı. ABD Başkanı, tüm ülkelere İran'ı ekonomik anlamda "tecrit etme" çağrısı yaptı.