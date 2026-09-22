“ABD, Kıbrıslıların öncülüğündeki bir çözüme olan desteğini sürdürüyor”

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi John Breslow, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından X hesabı üzerinden açıklama yapan Büyükelçi Breslow, “ABD, Kıbrıslıların öncülüğündeki ve BM’nin kolaylaştırıcılığında bulunacak bir çözüme olan desteğini kararlılıkla sürdürüyor” dedi.

Breslow, açıklamasında şu ifadelere yer verdiİ:

"Kıbrıs Sorunu'na ilişkin görüşmelerdeki son gelişmeleri ele almak üzere Kıbrıslı Türk lider Erhürman ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri; adadaki bölünmüşlüğe, Kıbrıslıların öncülüğünde ve BM kolaylaştırıcılığında bulunacak bir çözüme olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir."

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ise yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçisi John Breslow ve heyeti ile New York öncesi yararlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Erhürman New York yolcusu

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temasları kapsamında yarın New York’a gidecek.

New York'taki diplomasi trafiği çerçevesinde Erhürman, ilk olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín ile bir araya gelecek.

Erhürman'ın, Cuma günü ise BM Genel Sekreteri António Guterres ile kritik bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.