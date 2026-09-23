CMIRS’A GÖRE CTP FARK ATTI

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın Eylül 2026 sonuçlarına göre yaklaşan seçimler öncesinde ana muhalefet partisi CTP, rakiplerine büyük fark attı.

“Önümüzdeki Pazar günü seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) %47,28

UBP (Ulusal Birlik Partisi) %21,72

Kararsızlar %6,84

TDP (Toplumcu Demokrasi Partisi) %4,82

YDP (Yeniden Doğuş Partisi) %3,62

Oy Kullanmayacaklar %3,22

Diğer / Yanıtsız (YAM Para vb.) %2,21

DP (Demokrat Parti) %1,33

Bağımsız %1,31

HP (Halkın Partisi) %1,11