1 haftada 58 trafik kazası: 23 kişi yaralandı

Ülkede, geçen hafta 58 trafik kazası meydana geldi, 23 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 13-20 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede 58 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 15’i yaralanmayla ve 43’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 18, dikkatsiz sürüş 13, kavşakta durmamak 9, yakın takip 10 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 3 milyon 442 bin 120 TL olarak belirlenirken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

“Lefkoşa 14, Gazimağusa 17, Girne 18, Güzelyurt 5, İskele 4.”

Denetimlerde 16 bin 33 araç sürücüsü kontrol edildi…106 araç trafikten men edildi

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 16 bin 33 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen 2 bin 572 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 106 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 806, tehlikeli sürüş 23, dikkatsiz sürüş 37, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 215, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 23, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 62, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 11, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 42, trafik levha ve işaretlerine uymamak 98, trafik ışıklarına uymamak 7, muayenesiz araç kullanmak 96, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 72, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 31, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 13, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 34 ve 994 diğer trafik suçları.”