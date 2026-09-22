“Halkın değişim talebi gerçekleşiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Genç TV’de Meltem Sonay’ın konuğu oldu. Ülke gündemi, ekonomi, kamu maliyesi ve yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, toplumdaki değişim talebinin çok güçlü olduğunu söyledi. Ayrıca Kişi, devlet borcunun 30 milyar TL seviyesine yaklaşabileceğini belirtirken, iktidara gelmeleri halinde ilk dönemin önceliğinin maliyeyi toparlamak olacağını söyledi.

“Devletin borcu 30 milyara doğru gidiyor”

Ülkenin karşı karşıya olduğu mali tabloya dikkat çeken Kişi, mevcut borçlanma eğiliminin devam etmesinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Devletin borcunun 30 milyar TL’ye yaklaşabileceğini ve mevcut yapıda borçlanmanın devam ettiğini belirten Mehmet Kale Kişi, CTP hükümetinin öncelikle yeni borçlanmayı durdurmayı ve mevcut borcu sürdürülebilir bir ödeme yapısına kavuşturmayı hedefleyeceğini aktardı. Kişi, bunun toplumun veya özel sektörün üzerine yeni yükler bindirilerek yapılmayacağını belirterek “Özel sektör bugün geldiği noktada yaşam mücadelesi veriyor. Dolayısıyla onların kemerlerini sıkıp bir şey elde etme gibi bir planımız yok” şeklinde konuştu. Kişi, giderlerin azaltılması, gelirlerin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve dijitalleşmenin bütünlüklü ekonomi programının önemli unsurları olduğunu da sözlerine ekledi.

“İlk bir yıl maliyeyi toparlamamız gerekecek”

Mehmet Kale Kişi, CTP’nin iktidar programının ekonomi, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarına yönelik somut politikalar içerdiğini belirtti ve iktidarın ilk döneminde önceliklerden birinin kamu maliyesini yeniden sürdürülebilir hale getirmek olacağını söyledi. “İlk bir yıl maliyeyi toparlamamız gerekecek” diyen Kişi, eğitimde yaşanan sorunların aşamalı biçimde giderilerek çağdaş bir eğitim anlayışına geçilmesi gerektiğini belirtti. Sağlığın toplumun en önemli sorunlarının başında geldiğini kaydeden Kişi, kamusal sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yatırımın yanı sıra ciddi bir yönetim anlayışı değişikliğine de ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kişi ayrıca, CTP’nin yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve maliye politikalarını seçim öncesinde başlıklar halinde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

“Karma oy kullanma eğiliminde olan kişilerin birinci tercihi yine CTP’dir”

Karma oy tartışmalarına ilişkin de konuşan Kişi, CTP’nin karma oyun kaldırılması yönündeki ilkesel tutumunun açık olduğunu ancak seçime kısa bir süre kala seçim kurallarının değiştirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi. CTP’nin son üç anketinde karma oy kullanan seçmenlerin olası tercihlerinin ölçüldüğünü aktaran Kişi, “Son üç ankette, Ağustos’ta yaptığımız ankette de sorduk. Burada görüyoruz ki karma oy kullanma eğiliminde olan kişilerin birinci tercihi yine Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir” dedi.

“Toplumun yüzde 65-70’i değişim istiyor”

Kişi, yaklaşan seçimlere ilişkin toplumdaki siyasi atmosfere de değinerek değişim talebinin güçlü olduğunu belirtti.

“Bu ülkenin yurttaşlarının yüzde 65’i, yüzde 70’i değişim istiyor. Halkın değişim talebi gerçekleşiyor.” diyen Kişi, sahada yurttaşlardan aldıkları en güçlü mesajın değişim talebi olduğunu belirtti. Mehmet Kale Kişi, toplumun CTP’den ekonomi, eğitim, sağlık ve kamu yönetiminde yaşanan sorunları çözecek güçlü bir irade beklediğini kaydetti. CTP’nin seçim çalışmalarını bu sorumluluk bilinciyle sürdürdüğünü belirten Kişi, seçim sonrasına ilişkin şu mesajları verdi; “Sorunlar bir günde ortadan kalkmayacak ancak ülke normalleşme sürecine girecek. Her şey bir anda sihirli değnekle düzelmeyecek ama toplum çok büyük bir rahatlama yaşayacak. 7 Aralık sabahı halk derin bir ‘oh’ çekecek”