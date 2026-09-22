“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği tescillenmeli”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunu konusuna değindi, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini" söyledi.

Erdoğan, uluslararası toplumu 'KKTC'yi tanımaya davet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında Doğu Akdeniz ve Ege'ye değinen Erdoğan, "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "Doğu akdeniz konferansı öneriniz müşterek zemine katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununa değinen Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini" söyledi.

Uluslararası toplumu 'KKTC'yi tanımaya davet eden Erdoğan, "siyasi, diplomatik ve ekonomik ilşkiler tesis etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu