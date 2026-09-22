Harmancı: Su akışı yeniden başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen çalışma nedeniyle kesilen su akışının yeniden başladığını açıkladı.

Harmancı, tüm hatların tamamen boşalması nedeniyle su sisteminin yeniden verimli hale gelmesinin 24 saati bulabileceğini belirtti.

Özellikle yüksek kesimlerin rutin su akışına kavuşmasının diğer bölgelere göre daha fazla zaman alabileceğini ifade eden Harmancı, tüm bölgelerde su akışının yarın öğlene kadar normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Harmancı, “Şehrimize DSİ tarafından yapılan çalışma nedeniyle kesilen su akışı yeniden başlamıştır. Tüm hatlarımızın tamamen boşalması nedeniyle sistemin verimli hale gelmesi 24 saati bulacaktır. Özellikle yüksek yerlerin rutin su akışına kavuşması diğer yerlerden biraz daha fazla vakit alabilir. Her bölgenin normale dönmesi yarın öğlene kadar sağlanacaktır” dedi.