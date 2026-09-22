Mehmet Bayhan'ın naaşı teslim alınarak havaalanına doğru yola çıktı.

Filo Jet gemi faciasında naaşına ulaşılan Mehmet Bayhan, memleketi Mardin’in Nusaybin ilçesinde defnedilecek.

Bayhan’ın naaşı bu akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Bayhan’ın naaşı, Mardin’e gönderilmek üzere yola çıktı.