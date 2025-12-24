 “Trafikte evlat kaybı katliamdır, adalet bekletilemez”

Makina Mühendisleri Odası (MMO), ölümlü trafik kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinde izlenen politikaların can kayıplarını artırdığını belirterek, “Evlat acısının nedeni deprem, savaş ya da trafik olsun fark etmez. Her ihmal bir katliamdır” dedi.

Makina Mühendisleri Odası, son dönemde artan ölümlü trafik kazalarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, trafikte evlatlarını kaybeden ailelerin mahkeme önlerinde adalet aradığına dikkat çekilerek, “Bir anne ve baba için evlat yoksa geriye hiçbir şey kalmaz” ifadelerine yer verildi.

MMO, trafik kazalarının sessiz ama sürekli bir katliam haline geldiğini vurgulayarak, dünyada trafik güvenliğinin temel hedefinin “Sıfır Can Kaybı (Vision Zero)” olduğunu hatırlattı. Bu hedef doğrultusunda birçok ülkede araç güvenlik standartlarının yükseltildiği, homologasyon ve uygunluk belgelerinin zorunlu tutulduğu, güvenlik donanımı yetersiz ve yaşlı araçların trafikten men edildiği belirtildi.

Türkiye’de ise bunun tersine uygulamaların hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, ithal izinlerinin kaldırıldığı, araç yaş sınırının iptal edildiği ve güvenlik donanımları yetersiz araçların ülkeye girişine olanak tanındığı kaydedildi. MMO, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 35 bin güvenliği yetersiz aracın ithal edilerek trafiğe çıkarılmasının önünün açıldığını, ithal edilen araç sayısının ülkedeki toplam araç sayısının yaklaşık yüzde 10’una ulaştığını belirtti.

Açıklamada, “Bu güvensiz araçların ithaline kim izin verdi? Kim seyretti? Yaş sınırı ve ithal izni neden kaldırıldı?” soruları yöneltilerek, sorumluluğun hükümet ve Meclis’te olduğu belirtildi.

MMO, ölümlü trafik kazalarının yalnızca bireysel hatalarla açıklanamayacağını vurgulayarak, sorunun polis denetimi eksikliği değil, yanlış ulaşım ve araç politikaları olduğunu ifade etti. Denetimlerin tek başına yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, “Güvenlik denetimle değil; bilimle, mühendislikle ve doğru regülasyonlarla sağlanır” denildi.

Polise de çağrıda bulunan Makina Mühendisleri Odası, ölümlü trafik kazalarında sadece sürücülerin değil; yol sorumlularının, trafik yöneticilerinin ve ithalat ile kayıt süreçlerinden sorumlu yetkililerin de yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda MMO, mesleki bilgi ve sorumlulukları gereği, evlatlarını kaybeden annelerin ve babaların yanında olduklarını vurguladı.