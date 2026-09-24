CTP, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’ni kamuoyuyla paylaşıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’ni sivil toplum örgütlerine sunacak.

Eziç Lefkoşa’da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan organizasyon, saat 10.00’da başlayacak.

İki bölümden oluşan toplantı açılış ve başkanın sunum bölümü basına açık olacak.

Toplantı, ardından paydaşların görüş ve değerlendirmeleri ile devam edecek.